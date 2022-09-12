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Роналду скорее всего покинет МЮ следующим летом, несмотря на пункт о продлении контракта ещё на год
Дорогу молодым
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Simon Stacpoole/Offside/Offside
В "Манчестер Юнайтед" готовятся к уходу Криштиану Роналду следующим летом и рассчитывают продлить Маркуса Рашфорда, сообщает MEN. У португальца начался последний год контракта.
В соглашении португальца есть опция продления ещё на год. Неизвестно активируется ли пункт о продлении по достижению статистических показателей в течении сезона или по согласию сторон, в любом случае в "Юнайтед" будут обсуждать продление Роналду непосредственно с нападающим.
На фоне желания португальца уйти, клуб заинтересован в продлении Рашфорда. Клуб ещё не предлагал ему новый контракт, так как в соглашении англичанина, рассчитанном до лета 2023, имеется пункт о продлении ещё на год.
Отмечается, что в "Юнайтед" ещё несколько футболистов, которые вступают в последний год действия контракта: Давид де Хеа, Люк Шоу и Диего Далот. У всех их есть опция продления на год и клуб собирается их продлевать.
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