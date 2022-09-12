  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Роналду скорее всего покинет МЮ следующим летом, несмотря на пункт о продлении контракта ещё на год
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналду скорее всего покинет МЮ следующим летом, несмотря на пункт о продлении контракта ещё на год

Англия
(1 голосов)

Дорогу молодым

Роналду скорее всего покинет МЮ следующим летом, несмотря на пункт о продлении контракта ещё на год

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Simon Stacpoole/Offside/Offside

Новина українською

В "Манчестер Юнайтед" готовятся к уходу Криштиану Роналду следующим летом и рассчитывают продлить Маркуса Рашфорда, сообщает MEN. У португальца начался последний год контракта.

В соглашении португальца есть опция продления ещё на год. Неизвестно активируется ли пункт о продлении по достижению статистических показателей в течении сезона или по согласию сторон, в любом случае в "Юнайтед" будут обсуждать продление Роналду непосредственно с нападающим.

На фоне желания португальца уйти, клуб заинтересован в продлении Рашфорда. Клуб ещё не предлагал ему новый контракт, так как в соглашении англичанина, рассчитанном до лета 2023, имеется пункт о продлении ещё на год.

Отмечается, что в "Юнайтед" ещё несколько футболистов, которые вступают в последний год действия контракта: Давид де Хеа, Люк Шоу и Диего Далот. У всех их есть опция продления на год и клуб собирается их продлевать.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
manchestereveningnews.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде