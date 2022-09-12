Роналду скорее всего покинет МЮ следующим летом, несмотря на пункт о продлении контракта ещё на год

В "Манчестер Юнайтед" готовятся к уходу Криштиану Роналду следующим летом и рассчитывают продлить Маркуса Рашфорда, сообщает MEN. У португальца начался последний год контракта.

В соглашении португальца есть опция продления ещё на год. Неизвестно активируется ли пункт о продлении по достижению статистических показателей в течении сезона или по согласию сторон, в любом случае в "Юнайтед" будут обсуждать продление Роналду непосредственно с нападающим.

На фоне желания португальца уйти, клуб заинтересован в продлении Рашфорда. Клуб ещё не предлагал ему новый контракт, так как в соглашении англичанина, рассчитанном до лета 2023, имеется пункт о продлении ещё на год.

Отмечается, что в "Юнайтед" ещё несколько футболистов, которые вступают в последний год действия контракта: Давид де Хеа, Люк Шоу и Диего Далот. У всех их есть опция продления на год и клуб собирается их продлевать.