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8-й тур АПЛ состоится вовремя. Матчи не будут переносить

Англия
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Ограничатся минутой молчания и траурными повязками

8-й тур АПЛ состоится вовремя. Матчи не будут переносить

Фото: твиттер

Новина українською

Федерация футбола Англии выступила с заявлением что все дальнейшие матчи футбольных лиг могут пройти по расписанию. Исключением станут матчи, назначенные на день похорон Королевы Елизаветы II 19 марта.

Игры АПЛ на этот день не запланированы.

Организация советует клубам организовать минуту молчания, а также по возможности использовать черные траурные повязки.

8-й тур АПЛ пройдет с 16 по 18 сентября.

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В статье: АПЛ Елизавета II
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