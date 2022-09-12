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8-й тур АПЛ состоится вовремя. Матчи не будут переносить
Ограничатся минутой молчания и траурными повязками
Фото: твиттер
Федерация футбола Англии выступила с заявлением что все дальнейшие матчи футбольных лиг могут пройти по расписанию. Исключением станут матчи, назначенные на день похорон Королевы Елизаветы II 19 марта.
Игры АПЛ на этот день не запланированы.
After football came together last weekend to honour and remember Her Majesty The Queen, we have provided an update on the return of football matches. pic.twitter.com/k7N5fPSoke— The FA (@FA) September 12, 2022
Организация советует клубам организовать минуту молчания, а также по возможности использовать черные траурные повязки.
8-й тур АПЛ пройдет с 16 по 18 сентября.
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