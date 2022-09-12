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Челси - Ливерпуль и еще два матча следующего тура АПЛ перенесены

Англия
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Большинство игр ближайшего тура АПЛ состоятся

Челси - Ливерпуль и еще два матча следующего тура АПЛ перенесены

Фото: premierleague.com

Новина українською

АПЛ выступила с заявлением что матчи продолжаются после траура в связи со смертью Королевы Елизаветы II. В ближайшие выходные состоятся 7 из 10 матчей.

Матч "Брайтон" – "Кристал Пэлас" назначенный на субботу, 17 сентября, и матчи "Челси" – "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" – "Лидс" назначенные на воскресенье, 18 сентября, перенесены на неизвестный срок.

"На матчах, сыгранных в период национального траура, на стадионах Премьер-лиги будут отдавать дань уважения Королеве", – гласит заявление на сайте Премьер-лиги.

8-й тур АПЛ пройдет с 16 по 18 сентября.

Новые дату и время проведения матчей сообщат позже.

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В статье: АПЛ Елизавета II
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Источник:
premierleague.com

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