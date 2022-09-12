Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси - Ливерпуль и еще два матча следующего тура АПЛ перенесены
Большинство игр ближайшего тура АПЛ состоятся
Фото: premierleague.com
АПЛ выступила с заявлением что матчи продолжаются после траура в связи со смертью Королевы Елизаветы II. В ближайшие выходные состоятся 7 из 10 матчей.
Матч "Брайтон" – "Кристал Пэлас" назначенный на субботу, 17 сентября, и матчи "Челси" – "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" – "Лидс" назначенные на воскресенье, 18 сентября, перенесены на неизвестный срок.
"На матчах, сыгранных в период национального траура, на стадионах Премьер-лиги будут отдавать дань уважения Королеве", – гласит заявление на сайте Премьер-лиги.
8-й тур АПЛ пройдет с 16 по 18 сентября.
Новые дату и время проведения матчей сообщат позже.
Популярное сейчас
- Колос ближайшие три недели будет первым, Кривбасс и Ворскла в зоне вылета. Таблица и результаты тура УПЛ
- Подразделения россиян на юге пытаются провести переговоры с ВСУ о сдаче оружия
- Шахтер сыграет с Селтиком, испытания Динамо и Днепра-1. Расписание футбола на 12 - 18 сентября
- Остановит ли Динамо падение, матчи АПЛ перенесены. Расписание футбола на 9-11 сентября
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
Новости по теме
- 14:27 Зарубежные Без отмен матчей АПЛ. Крауч предложил свой вариант проведения траура по Королеве Елизавете II в чемпионатах Англии
- 11:58 Зарубежные Экс-наставника Поттера в Брайтоне заменил действующий игрок клуба
- 06:33 Украинские Шапаренко пропустит полгода, в УПЛ случилась сенсация. Главные новости за 9 сентября