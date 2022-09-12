Челси - Ливерпуль и еще два матча следующего тура АПЛ перенесены

АПЛ выступила с заявлением что матчи продолжаются после траура в связи со смертью Королевы Елизаветы II. В ближайшие выходные состоятся 7 из 10 матчей.

Матч "Брайтон" – "Кристал Пэлас" назначенный на субботу, 17 сентября, и матчи "Челси" – "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" – "Лидс" назначенные на воскресенье, 18 сентября, перенесены на неизвестный срок.

"На матчах, сыгранных в период национального траура, на стадионах Премьер-лиги будут отдавать дань уважения Королеве", – гласит заявление на сайте Премьер-лиги.

8-й тур АПЛ пройдет с 16 по 18 сентября.

Новые дату и время проведения матчей сообщат позже.