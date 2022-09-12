Глава саудовской Федерации футбола: Мы хотели бы видеть Роналду в нашей лиге

Глава Федерации футбола Саудовской Аравии Яссер Аль-Мисехаль хотел бы, чтобы нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду перешел в их лигу. "Это была бы нелегкая сделка", – приводит его слова The Athletic.

"Мы бы хотели видеть такого игрока, как Криштиану Роналду, играющим в саудовской лиге. Это вызвало бы огромный положительный отклик, и это было бы большой новостью для всех.

Я уверен, что все знают Криштиану Роналду благодаря его достижениям и рекордам, но также и благодаря тому, что этот игрок является отличным образцом для подражания.

Я думаю: "Почему бы и нет?". Я уверен, что это, конечно, будет очень дорогая сделка, но мы видим, что за последние пару лет доходы наших клубов выросли. Мы уже видели, как некоторые известные игроки, которые раньше играли в Премьер-лиге, перешли в саудовскую лигу.

Мне нравится Криштиану Роналду как игрок, и я хотел бы видеть его играющим в Саудовской Аравии".

Осуществим ли трансфер португальца в январе?

"Честно говоря, у меня нет ответа. Если бы я был президентом клуба, я мог бы дать вам ответ. Но мои коллеги из клубов не обязаны делиться со мной информацией о своих переговорах. Это была бы нелегкая сделка – как для саудовского клуба, так и для него самого, но мы были бы рады видеть здесь его или других топ-игроков того же уровня", – сказал Яссер.

Прошлым летом Роналду хотел покинуть "МЮ", чтобы выступать в Лиге чемпионов. Контракт Криштиану истекает следующим летом, но у португальца есть опция продления ещё на год.