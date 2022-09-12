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Клопп о поражении от Наполи: Это был худший матч при мне, настоящий хоррор

Англия
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Не часто увидишь такое издевательство над "Ливерпулем"

Клопп о поражении от Наполи: Это был худший матч при мне, настоящий хоррор

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение от "Наполи" на прошлой неделе (1:4). "В матче с "Астон Виллой" (2:7) были хотя бы какие-то проблески", – приводит его слова Goal.com.

"У нас было собрание с футболистами. Я пересматривал игру несколько раз, и это, откровенно говоря, был настоящий хоррор.

Парни это понимали, но после повторного просмотра игры это стало еще очевиднее. Это был худший наш матч с момента моего назначения, хотя у нас и до этого были неудачные игры.

Все помнят поражение от "Астон Виллы" (2:7 в 2020 году) и некоторые другие матчи, где мы не соответствовали требуемым скоростям, но в тех случаях были хотя бы какие-то проблески.

В матче с "Наполи»"не было вообще ничего. И мы должны понять, почему так получилось. На мой взгляд, восемь человек из стартового состава абсолютно не соответствовали своему уровню, а трое остальных не показали свой топ-уровень, просто сыграли на обычном уровне", – сказал Клопп.

Напомним, что на прошлой неделе "Ливерпуль" уступил в гостях "Наполи" (1:4). Дважды забил Петр Зелиньский, Андре Замбо-Ангисса и Джованни Симеоне. За "красных" отличился только Луис Диас.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Наполи (Неаполь)
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Источник:
goal.com

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