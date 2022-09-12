Клопп о поражении от Наполи: Это был худший матч при мне, настоящий хоррор

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение от "Наполи" на прошлой неделе (1:4). "В матче с "Астон Виллой" (2:7) были хотя бы какие-то проблески", – приводит его слова Goal.com.

"У нас было собрание с футболистами. Я пересматривал игру несколько раз, и это, откровенно говоря, был настоящий хоррор.

Парни это понимали, но после повторного просмотра игры это стало еще очевиднее. Это был худший наш матч с момента моего назначения, хотя у нас и до этого были неудачные игры.

Все помнят поражение от "Астон Виллы" (2:7 в 2020 году) и некоторые другие матчи, где мы не соответствовали требуемым скоростям, но в тех случаях были хотя бы какие-то проблески.

В матче с "Наполи»"не было вообще ничего. И мы должны понять, почему так получилось. На мой взгляд, восемь человек из стартового состава абсолютно не соответствовали своему уровню, а трое остальных не показали свой топ-уровень, просто сыграли на обычном уровне", – сказал Клопп.