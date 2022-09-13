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Менди признали невиновным по одному обвинению в изнасиловании
Рассмотрение остальных дел продолжается
Фото: twitter.com/benmendy23
Бенжамена Менди признали невиновным по обвинению в изнасиловании 19-летней девушки дома у француза 24 июля прошлого года, сообщает Sky Sports. Сторона обвинения не предоставила дополнительных доказательств.
Сообщается, что сообвиняемый 41-летний Луи Саа Матури также был признан невиновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании и одному в сексуальном насилии в отношении одной и той же женщины.
Оба мужчины все так же находятся под следствием по обвинению в многочисленных сексуальных преступлениях, продолжая отрицать свою вину.
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