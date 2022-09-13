Тен Хаг на тренировках МЮ заставляет игроков дополнительно работать со слабой ногой

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг уделяет время улучшению игры слабой ногой на дополнительных сессиях после основных тренировок, сообщает MEN. Например, Люк Шоу дополнительно работает над улучшением игры правой ногой.

Сообщается, что в анализе состава тен Хага не устраивало, что в "Юнайтед" слишком мало левоногих футболистов. В связи с этим "Манчестер" летом подписал Маласию, Мартинеса и Антони. Все они левши.

Напомним, что тен Хаг сменил у руля "манкунианцев" Ральфа Рангника в апреле этого года.