Челси предложил спортивному директору ПСЖ зарплату 8 миллионов евро в год

Совладелец "Челси" Тодд Боэли хочет пригласить спортивного директора "ПСЖ" Луиша Кампуша, чтобы тот строил команду в Лондоне, сообщает Le Parisien. "Синие" готовятся выложить 300 миллионов евро на трансферы в два ближайших окна.

Сообщается, что Боэли уже общался с Кампушем и предложил ему начать работу в скором времени.

Пригласить Кампуша также хотел бы владелец "Ниццы" Джимм Рэтклифф, заинтересованный в покупке "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что у Луиша Кампуша нет пункта в контракте, который бы запрещал трудоустройство в "Челси". Единственное ограничение – португалец не может сотрудничать более чем с тремя клубами. Сейчас Кампуш занимает должность советника по спортивным вопросам в "ПСЖ" и стратегического советника в "Челси".

"ПСЖ" получит компенсацию, если Кампуш покинет клуб и перейдет на постоянное место работы в "Челси".