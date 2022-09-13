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Челси предложил спортивному директору ПСЖ зарплату 8 миллионов евро в год
"Синие" готовы потратиться на трансферы, чтобы Кампуш собрал команду
Фото: twitter.com/PSG_inside
Совладелец "Челси" Тодд Боэли хочет пригласить спортивного директора "ПСЖ" Луиша Кампуша, чтобы тот строил команду в Лондоне, сообщает Le Parisien. "Синие" готовятся выложить 300 миллионов евро на трансферы в два ближайших окна.
Сообщается, что Боэли уже общался с Кампушем и предложил ему начать работу в скором времени.
Пригласить Кампуша также хотел бы владелец "Ниццы" Джимм Рэтклифф, заинтересованный в покупке "Манчестер Юнайтед".
Отмечается, что у Луиша Кампуша нет пункта в контракте, который бы запрещал трудоустройство в "Челси". Единственное ограничение – португалец не может сотрудничать более чем с тремя клубами. Сейчас Кампуш занимает должность советника по спортивным вопросам в "ПСЖ" и стратегического советника в "Челси".
"ПСЖ" получит компенсацию, если Кампуш покинет клуб и перейдет на постоянное место работы в "Челси".
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