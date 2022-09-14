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Спортдиректор Зальцбурга - фаворит на аналогичную должность в Челси

Англия
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Лондонцы продолжают поиски нового функционера

Спортдиректор Зальцбурга - фаворит на аналогичную должность в Челси

Фото: Sky Sport Austria

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Спортивный директор "Зальцбурга" Кристоф Фройнд может перейти в "Челси" на аналогичную должность. Об этом сообщает в своем Twitter журналист CBS Sports Бен Джейкобс

По информации источника, переговоры с Фройндом находятся на продвинутой стадии. Однако он не единственный претендент на пост спортивного директора синих. Еще одним кандидатом является Пол Митчелл из "Монако", правда вариант с Кристофом в данный момент считается наиболее приоритетным.

В то же время отмечается, что "Челси" будет сложно пригласить Луиша Кампуша из "ПСЖ" из-за некоторых пунктов в контракте специалиста с парижским клубом. Это получится сделать, только если тот выплатит компенсацию за расторжение соглашения. Ранее сообщалось, что лондонцы предложили ему зарплату 8 миллионов евро в год.

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В статье: Зальцбург (Австрия) Челси (Лондон)
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