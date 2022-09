Спортдиректор Зальцбурга - фаворит на аналогичную должность в Челси

Спортивный директор "Зальцбурга" Кристоф Фройнд может перейти в "Челси" на аналогичную должность. Об этом сообщает в своем Twitter журналист CBS Sports Бен Джейкобс

По информации источника, переговоры с Фройндом находятся на продвинутой стадии. Однако он не единственный претендент на пост спортивного директора синих. Еще одним кандидатом является Пол Митчелл из "Монако", правда вариант с Кристофом в данный момент считается наиболее приоритетным.

В то же время отмечается, что "Челси" будет сложно пригласить Луиша Кампуша из "ПСЖ" из-за некоторых пунктов в контракте специалиста с парижским клубом. Это получится сделать, только если тот выплатит компенсацию за расторжение соглашения. Ранее сообщалось, что лондонцы предложили ему зарплату 8 миллионов евро в год.

My understanding on Chelsea's new sporting director is talks with Salzburg's sporting director Christoph Freund are already pretty advanced. Todd Boehly is a big fan of the Red Bull model. He's currently ahead of Monaco's Paul Mitchell, who really wants the job, too.