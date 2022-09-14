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Сон впервые с сезона 18/19 не забил ни одного гола в первых 8 турах АПЛ
В тот сезон он в итоге забил 20 мячей
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин не забил ни одного гола за первые 8 туров АПЛ. В прошлом сезоне он забил к этому моменту уже 4 мяча.
В последний раз Сон не забивал на протяжении 8 первых матчей АПЛ в сезоне-18/19. К концу того розыгрыша чемпионата футболист успел настрелять 20 мячей.
How many goals will Son Heung-min have scored come the end of the season? pic.twitter.com/IhKQ6YCZsE— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 14, 2022
В прошлом сезоне Сон забил 24 мяча в АЛП – это его лучший результат в карьере.
Из результативных действий у Сона в этом сезоне только голевая передача в АПЛ – в Лиге чемпионов Сон тоже пока не забивал.
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