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Сон впервые с сезона 18/19 не забил ни одного гола в первых 8 турах АПЛ

Англия
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В тот сезон он в итоге забил 20 мячей

Сон впервые с сезона 18/19 не забил ни одного гола в первых 8 турах АПЛ

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин не забил ни одного гола за первые 8 туров АПЛ. В прошлом сезоне он забил к этому моменту уже 4 мяча.

В последний раз Сон не забивал на протяжении 8 первых матчей АПЛ в сезоне-18/19. К концу того розыгрыша чемпионата футболист успел настрелять 20 мячей.

В прошлом сезоне Сон забил 24 мяча в АЛП – это его лучший результат в карьере.

Из результативных действий у Сона в этом сезоне только голевая передача в АПЛ – в Лиге чемпионов Сон тоже пока не забивал.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Сон Хын Мин
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