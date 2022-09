Сон впервые с сезона 18/19 не забил ни одного гола в первых 8 турах АПЛ

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин не забил ни одного гола за первые 8 туров АПЛ. В прошлом сезоне он забил к этому моменту уже 4 мяча.

В последний раз Сон не забивал на протяжении 8 первых матчей АПЛ в сезоне-18/19. К концу того розыгрыша чемпионата футболист успел настрелять 20 мячей.

How many goals will Son Heung-min have scored come the end of the season? pic.twitter.com/IhKQ6YCZsE