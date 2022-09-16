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Долго не запрягал. Назван лучший игрок чемпионата Англии в августе
Кто, если не он
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признан лучшим игроком АПЛ в августе.
22-летний норвежский форвард забил 9 голов и отдал результативную передачу в пяти матчах в составе "горожан". В голосовании он опередил Паскаля Гросса, Габриэля Жезуса, Александра Митровича, Мартина Эдегора, Ника Поупа, Родриго и Уилфрида Заха.
Примечательно, что Эрлинг побил рекорды Майкла Куинна и Серхио Агуэро, которым удалось забить по 8 голов в 5 стартовых матчах чемпионата Англии. Кроме того, Холанд стал шестым игроком в истории, который сделал хет-трик в двух матчах АПЛ (против "Кристал Пэлас" 4:2 и "Ноттингем Форест" 6:2), и первым с 2017 года. Последний раз такое удавалось сделать Гарри Кейну.
Эрлинг – первый с февраля 2020 года игрок, получивший приз лучшему игроку месяца в АПЛ в первый же месяц после перехода. Тогда награда досталась полузащитнику "МЮ" Бруну Фернандешу.
What a start to life in the #PL ????@ErlingHaaland is August's @EASPORTSFIFA Player of the Month after 9️⃣ goals in his first 5️⃣ matches!#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/s22u5xFoQn— Premier League (@premierleague) September 16, 2022
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