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Наставник клуба украинца. Стал известен лучший тренер месяца в АПЛ
5 побед в 5 матчах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник лондонского "Арсенала" Миккель Артета признан лучшим тренером АПЛ по итогам августа.
"Канониры" под руководством 40-летнего специалиста выиграли все 5 матчей чемпионата в прошлом месяце и вышли в лидеры первенства. Для Артеты этот приз стал уже третьим в карьере. Ранее эта награда доставалась ему в сентябре 2021 года и в марте 2022 года.
Миккель выиграл конкуренцию у Антонио Конте ("Тоттенхэм"), Хосепа Гвардиолы ("Манчестер Сити"), Грэм Поттера ("Брайтон") и Марка Силвы ("Фулхэм").
В настоящее время "Арсенал" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в активе 15 очков после 6 туров.
Mikel Arteta's @Arsenal started 2022/23 with 5️⃣ wins out of 5️⃣— Premier League (@premierleague) September 16, 2022
He's August's @BarclaysFooty Manager of the Month ????#PLAwards pic.twitter.com/Uz8FSU7bBJ
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