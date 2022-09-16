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Наставник клуба украинца. Стал известен лучший тренер месяца в АПЛ

Англия
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5 побед в 5 матчах

Наставник клуба украинца. Стал известен лучший тренер месяца в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник лондонского "Арсенала" Миккель Артета признан лучшим тренером АПЛ по итогам августа.

"Канониры" под руководством 40-летнего специалиста выиграли все 5 матчей чемпионата в прошлом месяце и вышли в лидеры первенства. Для Артеты этот приз стал уже третьим в карьере. Ранее эта награда доставалась ему в сентябре 2021 года и в марте 2022 года.

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Миккель выиграл конкуренцию у Антонио Конте ("Тоттенхэм"), Хосепа Гвардиолы ("Манчестер Сити"), Грэм Поттера ("Брайтон") и Марка Силвы ("Фулхэм").

В настоящее время "Арсенал" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея в активе 15 очков после 6 туров.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
premierleague.com

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