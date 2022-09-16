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Де Дзерби близок к назначению в Брайтон
На повышение
Фото: Real Madrid CF
"Брайтон" близок к назначению главным тренером Роберто де Дзерби, сообщает твиттер Джанлуки ди Марцио. Переговоры идут результативно.
Отмечается, что перед назначением есть ещё несколько шагов, которые необходимо преодолеть, но стороны уже на пути к заключению соглашения.
#DeZerbi-@OfficialBHAFC, positive talks are ongoing in order to reach final agreement. Still some steps pending. #BHAFC ???????????? @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 16, 2022
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