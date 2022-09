Де Дзерби близок к назначению в Брайтон

"Брайтон" близок к назначению главным тренером Роберто де Дзерби, сообщает твиттер Джанлуки ди Марцио. Переговоры идут результативно.

Отмечается, что перед назначением есть ещё несколько шагов, которые необходимо преодолеть, но стороны уже на пути к заключению соглашения.

#DeZerbi-@OfficialBHAFC, positive talks are ongoing in order to reach final agreement. Still some steps pending. #BHAFC ???????????? @SkySport