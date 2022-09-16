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Де Дзерби близок к назначению в Брайтон

Англия
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На повышение

Де Дзерби близок к назначению в Брайтон

Фото: Real Madrid CF

Новина українською

"Брайтон" близок к назначению главным тренером Роберто де Дзерби, сообщает твиттер Джанлуки ди Марцио. Переговоры идут результативно.

Отмечается, что перед назначением есть ещё несколько шагов, которые необходимо преодолеть, но стороны уже на пути к заключению соглашения.

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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