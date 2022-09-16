АПЛ. Вторая победа Астон Виллы, Фулхэм поднимается на шестое место 

“Саутгемптон” Ральфа Хазенхюттля – это команда-хамелеон. В один день “святые” красиво переигрывают “Челси” или создают большие проблемы “Манчестер Юнайтед”. В другой – бесславно проигрывают слабой “Астон Вилле”.

Обе команды имели большие проблемы с созданием голевых моментов, но у “Виллы” иногда все что-то получалось. Не за счет действий трех игроков атаки. Стивен Джеррард по-прежнему в поиске идеального сочетания, в пятницу его вновь найти не удалось – Коутиньо, Бэйли и Уоткинс были малозаметны.

Единственный гол был забит после стандарта. Уоткинс пробил в перекладину после навеса, а Рэмзи вовремя сориентировался на добивании – 1:0.

“Астон Вилла” не проигрывает во второй игре подряд, второй раз в АПЛ берет три очка, но команда Джеррарда все еще выглядит очень блекло. Что собой представляет “Саутгемптон” сложно будет сказать всегда.

FULL-TIME Aston Villa 1-0 Southampton



Jacob Ramsey’s first-half goal proves to be the difference at Villa Park securing victory for Steven Gerrard’s side#AVLSOU pic.twitter.com/6ItIBNGzoy — Premier League (@premierleague) September 16, 2022

Гораздо интереснее развивались события на “Сити-Граунд” во встрече двух новичков лиги. “Ноттингем Форест” проигрывает в четвертом матче подряд, во второй раз подряд на своем поле со счетом 2:3, второй раз подряд забив первым.

Это был стандарт на 11-й минуте. Угловой, Йейтс выиграл борьбу и мяч попал к Авонийи.

“Фулхэм” в целом играл интереснее, и заслуживал большего. Команде Марку Силве удалось добиться своего после перерыва. Да еще в каком эффектном стиле! “Дачники” устроили “Форесту” настоящий шок, забив три гола за шесть минут.

Сначала Адарабийо отыграл один мяч замкнув подачу Виллиана после углового, затем классным ударом с 18 метров отметился Палинья, наконец свой первый гол за “Фулхэм” после контратаки забил Харрисон Рид.

После серии замен “Форесту” удалось отыграть один мяч – отметился О’Брайен. Но на большее команду Купера не хватило. “Фулхэм” добывает третью победу в лиге и поднимается на шестое место, “Ноттингем Форест” предпоследний.

Чемпионат Англии, восьмой тур

Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Саутгемптон” 1:0

Гол: Рэмзи 41

“Астон Вилла”: Мартинес – Янг, Конса, Мингз, Динь – Рэмзи (Дендокер 67), Камара (Дуглас Луис 44), Макгинн – Бэйли (Буэндиа 67), Коутиньо (Ингз 84) – Уоткинс

“Саутгемптон”: Базуну – Перро (Лариос 46), Салису, Белла-Котчап, Уокер-Питерс – Уорд-Проуз, Диалло (Арибо 46) – Адам Армстронг (Стюарт Армстронг 72), Дженепо, Эльюнусси (Эдози 79) – Адамс (Мара 72)

Предупреждения: Коутиньо 45+4, Рэмзи 58, Янг 90+1 – Уорд-Проуз 82

Уэст-Бриджфорд, “Сити Граунд”

“Ноттингем Форест” – “Фулхэм” 2:3

Голы: Авонийи 11, О’Брайен 77 – Адарабийо 53, Палинья 57, Харрисон Рид 60

“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Боли (Уорэлл 64), Кук (Лингард 64), Маккенна – Уильямс (Деннис 88), Йейтс, Фройлер (О’Брайен 70), Лоди – Гиббз-Уайт – Джонсон, Авонийи (Сарридж 70)

“Фулхэм”: Лено – Рим, Диоп, Адарабийо, Тете – Палинья, Харрисон Рид – Виллиан (Джеймс 70), Перейра (Кэйрни 83), Бобби Рид (Кебано 90+1) – Митрович (Винисиус 90)

Предупреждения: Кук 27, Боли 34 – Диоп 40, Палинья 58, Тете 63, Перейра 78