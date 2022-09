АПЛ. Вторая победа Астон Виллы, Фулхэм поднимается на шестое место 

“Саутгемптон” Ральфа Хазенхюттля – это команда-хамелеон. В один день “святые” красиво переигрывают “Челси” или создают большие проблемы “Манчестер Юнайтед”. В другой – бесславно проигрывают слабой “Астон Вилле”.

Обе команды имели большие проблемы с созданием голевых моментов, но у “Виллы” иногда все что-то получалось. Не за счет действий трех игроков атаки. Стивен Джеррард по-прежнему в поиске идеального сочетания, в пятницу его вновь найти не удалось – Коутиньо, Бэйли и Уоткинс были малозаметны.

Единственный гол был забит после стандарта. Уоткинс пробил в перекладину после навеса, а Рэмзи вовремя сориентировался на добивании – 1:0.

“Астон Вилла” не проигрывает во второй игре подряд, второй раз в АПЛ берет три очка, но команда Джеррарда все еще выглядит очень блекло. Что собой представляет “Саутгемптон” сложно будет сказать всегда.

FULL-TIME Aston Villa 1-0 Southampton



Jacob Ramsey’s first-half goal proves to be the difference at Villa Park securing victory for Steven Gerrard’s side#AVLSOU pic.twitter.com/6ItIBNGzoy