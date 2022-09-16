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Лисандро Мартинес: Я выбрал Юнайтед, потому что это лучший клуб мира
Могло быть иначе?
Фото: twitter.com/ManUtd
Летний новичок "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес рассказал почему выбрал этим летом именно этот клуб. "Всегда мечтал играть за этот клуб", – приводит его слова Si.com.
"Я выбрал "Манчестер Юнайтед", потому что это лучший клуб в мире. Вот и все. Для меня все было просто. Это лучший клуб в мире.
В каждой игре ты чувствуешь поддержку болельщиков. Всегда мечтал играть за этот клуб. Все знают "Манчестер Юнайтед", это клуб с великой историей", – сказал аргентинский защитник.
Мартинес перешел этим летом в "Манчестер Юнайтед" из "Аякса" за 57 миллионов евро. Он провел в этом сезоне 8 матчей за клуб и получил 3 желтые карточки.
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