Клуб АПЛ вот-вот продадут владельцу команды НХЛ из Лас-Вегаса

Английский "Борнмут", в этом сезоне выступающий в АПЛ, близок к смене владельца. Сейчас клуб принадлежит россиянину Максиму Дёмину, однако тот ведет переговоры о продаже на протяжении всего лета.

Как сообщает издание Sky Sports News, в покупке 100 процентов акций клуба заинтересован американец Билл Фоули. 77-летнему бизнесмену уже принадлежит клуб НХЛ – "Вегас Голден Найтс".

По информации издания, сейчас переговоры находятся уже на продвинутой стадии, и стороны надеются завершить сделку к началу ЧМ-2022 в Катаре. На данный момент "Борнмут" идет на 14 месте в таблице АПЛ, набрав семь очков в шести матчах чемпионата.