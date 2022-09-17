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Айван Тони – первый игрок Брентфорда с 1939 года, вызванный в сборную Англии
Форвард проводит очень сильный сезон
Фото: FootballTransfers
Нападающий лондонского "Брентфорда" Айван Тони вчера был назван в числе игроков, вызванных в национальную сборную Англии Гаретом Саутгейтом на матчи Лиги Наций. Помимо него в списке оказались еще 27 человек.
Таким образом Тони стал первым игроком "Брентфорда" с 1939 года, который получил вызов в национальную сборную Англии. До него всего двое игроков за всю историю клуба получали такие вызовы: Билли Скотт в 1936 году и Лес Смит в 1939.
Состав сборной Англии:
Вратари: Дин Хендерсон, Ник Поуп, Аарон Рамсдейл
Защитники: Трент Александер-Арнольд, Бен Чилуэлл, Конор Коуди, Эрик Дайер, Марк Гехи, Рис Джеймс, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Джон Стоунз, Фикайо Томори, Киран Триппьер, Кайл Уокер
Полузащитники: Джуд Беллингем, Мэйсон Маунт, Калвин Филлипс, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Прауз
Нападающие: Тэмми Абрахам, Джаррод Боуэн, Фил Фоден, Джек Грилиш, Харри Кейн, Букайо Сака, Рахим Стерлинг, Айван Тони
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