АПЛ. Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3. Сделать игру за 16 минут

Победа над “Вулверхэмптоном” вывела “Манчестер Сити” на первое место в чемпионате Англии. Не факт, что после 38-го тура у АПЛ будет другой лидер. Ни у одной команды лиги нет такого футболиста как Эрлинг Холанд.

Но первый мяч в игре с “Вулверхэмптоном” забил Джек Грилиш. Его гол стал ответом на обилие критики после недавних матчей “горожан”, в частности по итогам игры с “Боруссией” Дортмунд, в которой Грилиш, по общему мнению был одним из худших игроков. Вингера “Сити” и сборной Англии критиковали за неумение действовать в системе Гвардиолы без мяча.

И уже на первой минуте игры с “Вулверхэмптоном” Грилиш был на завершении самой что ни есть классической комбинации “Сити”. Гости отобрали мяч в центре поля, Родри дал пас на Де Брюйне, Де Брюйне на Фодена, пауза, бельгиец открывается на фланге, получает мяч после паса пяткой от Фодена, прострел, два центрбека с Холандом, а Грилиш на дальней штанге выиграл борьбу у Хонни – 1:0.

Прошли 15 малособытийных минут и “Сити” забил второй мяч. И снова все началось с отбора в центре поля. В этот раз комбинация получилось покороче. Силва дал пас на Холанда, перед ним Килман, несостоявшийся игрок сборной Украины пытался предугадать действия бомбардира “Сити”, но ему это не удалось. Стоило центрбеку “Вулвз” отвернуться на секунду, как Холанд ударом с 20 метров поразил ворота Са. Холанд забивает в седьмом матче подряд. Всего у него 14 голов в десяти матчах за “Манчестер Сити”. Только “Борнмут” в новом сезоне не пропускал от норвежского форварда.

Еще более усугубило положение “Вулверхэмптона” удаление на 33-й минуте. Не поспоришь с Энтони Тейлором. В действиях Коллинза не было злого умысла, но его прыжок на Грилиша с поднятыми ногами был просто чудовищным. Прямая красная и три матча дисквалификации.

Бруну Лаже не стал проводить какие-то замены, место центрбека занял Рубен Невеш. Нельзя сказать, что удаление сильно ослабило игру “Вулверхэмптона”, но и “Сити” явно успокоился после первого получаса игры.

Явно был недоволен Гвардиола тем, что происходило в первые 20 минут второго тайма. “Вулвз” перехватили инициативу, и иногда игроки “Сити” садились уж слишком глубоко к своим воротам, подпуская соперника едва ли не в свою штрафную. Но по-настоящему голевых моментов у “Вулвз” не было.

А затем “Манчестер Сити” забил третий гол. Прекрасное исполнение от трио Холанд – Де Брюйне – Фоден. Последние два разрезали защиту “Вулвз”, Холанд сделал рывок, сместился в угол штрафной и выполнил передачу на фланг Де Брюйне, прострел и гол Фодена – 3:0.

Третий гол окончательно лишил матч интриги, и команды на 70-й минуте, в память о Елизавете II присоединились к аплодисмента на трибунах, приостановив игру.

3:0 – нельзя сказать, что “Вулверхэмптон” был безнадежным. Команда Лаже сделала все, что могла. Но когда у “Манчестер Сити” удается игра, остановить их невозможно.

4 - Erling Haaland has become the first player in Premier League history to score in each of his first four away games in the competition. Silenced. pic.twitter.com/0nKMehXArf