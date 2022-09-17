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Гвардиола: Мы покупали Грилиша не только ради голов и ассистов

Англия
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В текущем сезоне Джек пока результативными действиями не отличался

Гвардиола: Мы покупали Грилиша не только ради голов и ассистов

Новина українською

В текущем сезоне во всех турнирах вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш принял участие всего лишь в 5 матчах из-за травмы лодыжки. За 313 игровых минут в текущей кампании англичанин не отметился результативными действиями.

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола не видит в этом проблемы и видит в игроке пользу.

"Мы подписали его из "Астон Виллы" не для забитых мячей и результативных передач - были и другие причины. Он хороший парень, и когда он не играет, он первым помогает команде. Я в восторге от его поведения и всего остального.

Я хочу, чтобы он забивал голы и делал результативные передачи, и он тоже", - поделился испанский коуч.

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В статье: Манчестер Сити Пеп Гвардиола Джек Грилиш
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Источник:
ManCity.com

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