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Гвардиола: Мы покупали Грилиша не только ради голов и ассистов
В текущем сезоне Джек пока результативными действиями не отличался
В текущем сезоне во всех турнирах вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш принял участие всего лишь в 5 матчах из-за травмы лодыжки. За 313 игровых минут в текущей кампании англичанин не отметился результативными действиями.
Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола не видит в этом проблемы и видит в игроке пользу.
"Мы подписали его из "Астон Виллы" не для забитых мячей и результативных передач - были и другие причины. Он хороший парень, и когда он не играет, он первым помогает команде. Я в восторге от его поведения и всего остального.
Я хочу, чтобы он забивал голы и делал результативные передачи, и он тоже", - поделился испанский коуч.
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