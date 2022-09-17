Гвардиола: Мы покупали Грилиша не только ради голов и ассистов

В текущем сезоне во всех турнирах вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш принял участие всего лишь в 5 матчах из-за травмы лодыжки. За 313 игровых минут в текущей кампании англичанин не отметился результативными действиями.

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола не видит в этом проблемы и видит в игроке пользу.