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Холанд - первый в истории АПЛ, кто забил в 4-х дебютных выездных матчах подряд
Эрлинг рвет Англию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 7-го тура чемпионат Англии "Манчестер Сити" на выезде играет против "Вулвергемптона".
Второй мяч гостей в этом матче записал на свой счет Эрлинг Голанд – 22-летний норвежец поразил ворота "волков" на 16-й минуте встречи.
Таким образом, 22-летний нападающий стал первым футболистом в истории АПЛ, отличившимся забитым мячом четырех дебютных выездных поединках подряд.
В нынешнем сезоне английского первенства Эрлинг принял участие в 7 поєдинках и забил 11 голов.
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