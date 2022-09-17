Холанд - первый в истории АПЛ, кто забил в 4-х дебютных выездных матчах подряд

В рамках 7-го тура чемпионат Англии "Манчестер Сити" на выезде играет против "Вулвергемптона".

Второй мяч гостей в этом матче записал на свой счет Эрлинг Голанд – 22-летний норвежец поразил ворота "волков" на 16-й минуте встречи.

Таким образом, 22-летний нападающий стал первым футболистом в истории АПЛ, отличившимся забитым мячом четырех дебютных выездных поединках подряд.

В нынешнем сезоне английского первенства Эрлинг принял участие в 7 поєдинках и забил 11 голов.