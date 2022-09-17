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Еще один мяч Холанда. Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3. Обзор матча и видео голов

Англия
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Эрлинг Холанд забил 11-й в гол в чемпионате, два ассиста от Брюйне

Еще один мяч Холанда. Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Манчестер Сити” прервал серию из двух подряд выездных ничьих в английской Премьер-лиге, переиграв восьмом туре “Вулверхэмптон”. "Горожане" забили первый гол уже на первой минуте, затем Холанд развил преимущество “Сити”. Третий мяч гостей уже во втором тайме забил Фил Фоден.

Чемпионат Англии, восьмой тур. Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Манчестер Сити” 0:3

Голы: Грилиш 1, Холанд 16, Фоден 69

Удаление: Коллинз 33

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В статье: Английская Премьер-лига Вулверхэмптон видео АПЛ Манчестер Сити видеоповторы Кевин Де Брюйне Джек Грилиш Фил Фоден Эрлинг Холанд
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