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Еще один мяч Холанда. Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3. Обзор матча и видео голов
Эрлинг Холанд забил 11-й в гол в чемпионате, два ассиста от Брюйне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Сити” прервал серию из двух подряд выездных ничьих в английской Премьер-лиге, переиграв восьмом туре “Вулверхэмптон”. "Горожане" забили первый гол уже на первой минуте, затем Холанд развил преимущество “Сити”. Третий мяч гостей уже во втором тайме забил Фил Фоден.
Чемпионат Англии, восьмой тур. Вулверхэмптон, “Молинью”
Голы: Грилиш 1, Холанд 16, Фоден 69
Удаление: Коллинз 33
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