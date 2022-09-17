Еще один мяч Холанда. Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3. Обзор матча и видео голов

“Манчестер Сити” прервал серию из двух подряд выездных ничьих в английской Премьер-лиге, переиграв восьмом туре “Вулверхэмптон”. "Горожане" забили первый гол уже на первой минуте, затем Холанд развил преимущество “Сити”. Третий мяч гостей уже во втором тайме забил Фил Фоден.

Чемпионат Англии, восьмой тур. Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Манчестер Сити” 0:3

Голы: Грилиш 1, Холанд 16, Фоден 69

Удаление: Коллинз 33