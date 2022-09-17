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Брайтон считает Роберто Де Дзерби идеальной заменой Грэмма Поттера
Соглашение все ближе и ближе
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Брайтон" продолжает работать над подписанием контракта с итальянским тренером Роберто Де Дзерби. Чайкам осталось обсудить ключевые моменты их совместного будущего проекта. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Английский клуб считает Де Дзерби идеальной заменой бывшему наставнику Поттеру. “Брайтон” выделил три нужные ему составляющие: качественный футбол, доверие к молодым исполнителям и хорошие результаты.
Отметим, что последним клубом итальянского специалиста был донецкий "Шахтер". Вместе с "горняками" Де Дзерби работал в первой половине прошлого сезона, а этим летом покинул команду.
Добавим, что "Брайтон" сейчас идет на четвертой позиции АПЛ, имея в активе 13 очков за шесть матчей.
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