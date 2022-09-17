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Грилиш: Все, что я могу сейчас делать - это забивать и отдавать ассисты

Англия
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У игрока есть мотивация

Грилиш: Все, что я могу сейчас делать - это забивать и отдавать ассисты

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш рассказал, что планирует больше забивать в этом сезоне:

"Я давно не забивал – в прошлый раз мне удалось это в конце предыдущего сезона в матче с "Вест Хэмом". И нам удалось добиться отличного результата в игре с командой топ-уровня. Я должен больше забивать и ассистировать.

Все, что я могу сделать сейчас, – забивать и отдавать результативные передачи. Обо мне всегда будут говорить из-за той суммы, что "Манчестер Сити" заплатил за меня. Но если посмотреть на мои показатели на протяжении карьеры, то я никогда не забивал кучу голов.

Я хочу стать лучше в этом аспекте игры. Надеюсь, с этой командой и вместе с нашими фанатами мне это удастся", – сказал Грилиш.

Напомним, сегодня в матче 8-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (3:0) хавбек забил победный гол.

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В статье: Манчестер Сити Джек Грилиш
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Комментарии (1)
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bato79
17.09.2022 в 19:06
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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