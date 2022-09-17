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Грилиш: Все, что я могу сейчас делать - это забивать и отдавать ассисты
У игрока есть мотивация
Фото: twitter.com/ManCity
Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш рассказал, что планирует больше забивать в этом сезоне:
"Я давно не забивал – в прошлый раз мне удалось это в конце предыдущего сезона в матче с "Вест Хэмом". И нам удалось добиться отличного результата в игре с командой топ-уровня. Я должен больше забивать и ассистировать.
Все, что я могу сделать сейчас, – забивать и отдавать результативные передачи. Обо мне всегда будут говорить из-за той суммы, что "Манчестер Сити" заплатил за меня. Но если посмотреть на мои показатели на протяжении карьеры, то я никогда не забивал кучу голов.
Я хочу стать лучше в этом аспекте игры. Надеюсь, с этой командой и вместе с нашими фанатами мне это удастся", – сказал Грилиш.
Напомним, сегодня в матче 8-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (3:0) хавбек забил победный гол.
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