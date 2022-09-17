Грилиш: Все, что я могу сейчас делать - это забивать и отдавать ассисты

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш рассказал, что планирует больше забивать в этом сезоне:

"Я давно не забивал – в прошлый раз мне удалось это в конце предыдущего сезона в матче с "Вест Хэмом". И нам удалось добиться отличного результата в игре с командой топ-уровня. Я должен больше забивать и ассистировать.

Все, что я могу сделать сейчас, – забивать и отдавать результативные передачи. Обо мне всегда будут говорить из-за той суммы, что "Манчестер Сити" заплатил за меня. Но если посмотреть на мои показатели на протяжении карьеры, то я никогда не забивал кучу голов.

Я хочу стать лучше в этом аспекте игры. Надеюсь, с этой командой и вместе с нашими фанатами мне это удастся", – сказал Грилиш.