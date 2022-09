АПЛ. Тоттенхэм - Лестер 6:2. Пробуждение Сона, кошмары лис

У Брендана Роджерса большие проблемы. “Лестер” проиграл в шестом матче подряд, после семи туров у “лис” всего одно очко. “Лестер” в семи турах пропустил 22 гола!

“Лестер” контрастная команда. С мячом “лисы” показывают свой класс, который все же у них есть. Достаточно посмотреть на статистику – у “Лестера” было больше владения и ударов, чем у “Тоттенхэма”, и это были удары, нанесенные с качественных позиций после хороших комбинаций. Прекрасный гол забил Мэддисон – Кастань дважды выиграл борьбу на фланге у Сессеньона, выполнил прострел в штрафную, Мэддисон опередил Дайера и тонко перебросил Льориса.

Однако игра “Лестера” без мяча… это просто ужас. По этому показателю команда Роджерса точно хуже всех в чемпионате.

Следует ли добавлять, что “Лестер” первым забил гол. К этому уже давно можно было привыкнуть – “лисы” часто забивают первыми, но совершенно не умеют сохранять результат. Центрбек “Тоттенхэма” Санчес уронил на линии штрафной Джастина и рефери указал на точку. Первый удар Тилеманса Льорис парировал, но французский кипер рано выскочил из ворот и на перебивании хавбек “Лестера” поразил ворота “Тоттенхэма”.

Преимущество “Лестера” длилось всего две минуты. Конечно же, команда Брендана Роджерса пропустила после углового. “Тоттенхэм” разыграл мяч, Кулусевски выполнил подачу, Кейн ее замкнул на дальней штанге. Форвард “шпор” забил уже 20 голов в ворота “Лестера”, из них 18 в АПЛ.

20 – Harry Kane has scored 20 goals against Leicester City in his career, with 18 of those coming in the Premier League for Spurs – only Alan Shearer has netted more in the competition against a specific opponent (20 against Leeds). Foe. pic.twitter.com/yOpQO7hGqv