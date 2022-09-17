АПЛ. Тоттенхэм - Лестер 6:2. Пробуждение Сона, кошмары лис

У Брендана Роджерса большие проблемы. “Лестер” проиграл в шестом матче подряд, после семи туров у “лис” всего одно очко. “Лестер” в семи турах пропустил 22 гола!

“Лестер” контрастная команда. С мячом “лисы” показывают свой класс, который все же у них есть. Достаточно посмотреть на статистику – у “Лестера” было больше владения и ударов, чем у “Тоттенхэма”, и это были удары, нанесенные с качественных позиций после хороших комбинаций. Прекрасный гол забил Мэддисон – Кастань дважды выиграл борьбу на фланге у Сессеньона, выполнил прострел в штрафную, Мэддисон опередил Дайера и тонко перебросил Льориса.

Однако игра “Лестера” без мяча… это просто ужас. По этому показателю команда Роджерса точно хуже всех в чемпионате.

Следует ли добавлять, что “Лестер” первым забил гол. К этому уже давно можно было привыкнуть – “лисы” часто забивают первыми, но совершенно не умеют сохранять результат. Центрбек “Тоттенхэма” Санчес уронил на линии штрафной Джастина и рефери указал на точку. Первый удар Тилеманса Льорис парировал, но французский кипер рано выскочил из ворот и на перебивании хавбек “Лестера” поразил ворота “Тоттенхэма”.

Преимущество “Лестера” длилось всего две минуты. Конечно же, команда Брендана Роджерса пропустила после углового. “Тоттенхэм” разыграл мяч, Кулусевски выполнил подачу, Кейн ее замкнул на дальней штанге. Форвард “шпор” забил уже 20 голов в ворота “Лестера”, из них 18 в АПЛ.

20 – Harry Kane has scored 20 goals against Leicester City in his career, with 18 of those coming in the Premier League for Spurs – only Alan Shearer has netted more in the competition against a specific opponent (20 against Leeds). Foe. pic.twitter.com/yOpQO7hGqv — OptaJoe (@OptaJoe) September 17, 2022

Проходит 13 минут и “Тоттенхэм” снова забивает после углового. В этот раз Перишич подал на ближнюю штангу, а головой точно пробил Дайер.

При этом “Лестер” не играл плохо. И вторая половина первого тайма была полностью за гостями. Владение и давление “лис” увенчалось голом Мэддисона. С игры у “Тоттенхэма” мало что получилось создать у ворот Уорда и команда Антонио Конте многое позволяла “Лестеру” в центре поля.

Конте это видел и на последние 20 минут матча он перестроил свою команду на схему 3-5-2, что позволило оформить разгром. Роджерс как всегда проспал с заменами.

Но сначала “Тоттенхэм” забил третий гол. Ошибся Ндиди. Получив неудобный пас в ноги от Эванса, опорник “Лестера” не успел придумать, что ему делать с мячом, его обокрал Бентанкур, уругваец сблизился с воротами и пробил Уорда.

А затем был выход на поле Биссума, смена тактики “Тоттенхэма” и хет-трик Сона, который тоже появился на поле со скамейки запасных.

Уплотнив центр поля “Тоттенхэм” установил контроль над игрой, а рывки Сона позволяли “шпорам” пользоваться открытостью “Лестера”. В первом мяче корейца нужно отметить действия Бентанкура, который вновь сыграл в отборе, отправил в прорыв Сона, форвард “шпор” завершил эпизод сам, восхитительным ударом пробив правой ногой в девятку с 20 метров.

Проходит 11 минут и Сон забивает не менее красивый гол с дальней дистанции уже левый ногой. Еще две минуты – и кореец оформляет хет-трик.

6:2 – “Тоттенхэм” сравнивается по очкам с лидером чемпионата “Манчестер Сити”. Что будет с “Лестером”? Брендан Роджерс достигнул много с “лисами”, но складывается впечатление, что команде необходим свежий импульс.

Чемпионат Англии, восьмой тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”, 61450 зрителей

“Тоттенхэм” – “Лестер” 6:2

Голы: Кейн 8, Дайер 21, Бентанкур 47, Сон 73, Сон 84, Сон 86 – Тилеманс 6 (пен.), Мэддисон 41

“Тоттенхэм”: Льорис – Санчес (Ромеро 59), Дайер, Ленгле – Перишич (Эмерсон 55), Бентанкур, Хейбьерг, Сессеньон – Кулусевски (Биссума 70), Кейн, Ришарлисон (Сон 59)

“Лестер”: Уорд – Джастин, Эванс, Фас, Кастань – Ндиди (Сумаре 85) – Барнс, Дьюсбери-Холл (Варди 74), Тилеманс, Мэддисон – Дака (Ихеаначо 74)

Предупреждения: Ндиди 40, Дака 60