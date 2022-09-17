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Конте: Мы только начали путь к борьбе за что-то серьезное в АПЛ
У итальянца грандиозные планы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте дал комментарий о том, сможет ли его клуб побороться за высокие места в АПЛ.
"Мы должны постараться сделать все возможное. Премьер-лига очень сложна. На мой взгляд, мы только начали путь к борьбе за что-то важное. Только начали.
"Ман Сити", "Ливерпуль" и "Челси" были очень конкурентоспособны и много выигрывали. Каждый сезон они борются за победу в турнирам. В нашем уме и сердце амбиции должны быть направлены на то, чтобы расти.
Когда у тебя каждые три дня проходят важные матчи, нужен хороший состав. Иногда ты можешь отдохнуть или начать со скамейки запасных, но в следующей игре ты будешь играть", – сказал тренер "Тоттенхэма".
Напомним, сегодня "шпоры" крупно выиграли у "Лестера" (6:2).
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