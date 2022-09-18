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Сон догнал Роналду по количеству хет-триков в АПЛ, но до рекорда еще далеко

Англия
(1 голосов)

Агуэро вряд-ли кто-то догонит

Сон догнал Роналду по количеству хет-триков в АПЛ, но до рекорда еще далеко

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Вингер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин догнал Криштиану Роналду по количеству хет-триков в АПЛ. Сегодня кореец забил три гола "Лестеру" и оформил третий хет-трик в Премьер-лиге.

У Роналду также три хет-трика в АПЛ. Один он сделал еще в 2009 году – за "Манчестер Юнайтед" против "Ньюкасла" (6:0). Еще два уже в 2022 году – против "Тоттенхэма" (3:2) и "Норвича" (3:2).

Лидер по хет-трикам в АПЛ – Серхио Агуэро, у него их 12. На втором месте идет Алан Ширер (11), а на третьем – Робби Фаулер (9).

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В статье: Криштиану Роналду Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Сон Хын Мин
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Источник:
Squawka

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