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Сон догнал Роналду по количеству хет-триков в АПЛ, но до рекорда еще далеко
Агуэро вряд-ли кто-то догонит
Faisal HQ / Автор неизвестен
Вингер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин догнал Криштиану Роналду по количеству хет-триков в АПЛ. Сегодня кореец забил три гола "Лестеру" и оформил третий хет-трик в Премьер-лиге.
У Роналду также три хет-трика в АПЛ. Один он сделал еще в 2009 году – за "Манчестер Юнайтед" против "Ньюкасла" (6:0). Еще два уже в 2022 году – против "Тоттенхэма" (3:2) и "Норвича" (3:2).
Лидер по хет-трикам в АПЛ – Серхио Агуэро, у него их 12. На втором месте идет Алан Ширер (11), а на третьем – Робби Фаулер (9).
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