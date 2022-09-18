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Артур Мело не планирует покидать Ливерпуль зимой
Пока он набирает форму с дублем "мерсисайдцев"
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ливерпуля" Артур Мело не планирует покидать "Ливерпуль" во время следующего трансферного окна. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Вчера бразилец провел первый за 129 дней матч в старте, выйдя в основе "Ливерпуля" U-21 в поединке против "Лестера" U-21. Хавбек провел на поле все 90 минут, получив на 90+1 минуте желтую карточку.
Артур работает для того, чтобы на 100% быть готовым к конкуренции за место в составе “мерсисайдцев”.
Отметим, что Мело перешел в “Ливерпуль” 1 сентября на правах годовой аренды с “Ювентуса”. Сейчас в его активе всего 13 минут в футболке "мерсисайдцев" – он сыграл 13 минут в поединке Лиги чемпионов против "Наполи".
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