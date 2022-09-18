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Артур Мело не планирует покидать Ливерпуль зимой

Англия
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Пока он набирает форму с дублем "мерсисайдцев"

Артур Мело не планирует покидать Ливерпуль зимой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Артур Мело не планирует покидать "Ливерпуль" во время следующего трансферного окна. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Вчера бразилец провел первый за 129 дней матч в старте, выйдя в основе "Ливерпуля" U-21 в поединке против "Лестера" U-21. Хавбек провел на поле все 90 минут, получив на 90+1 минуте желтую карточку.

Артур работает для того, чтобы на 100% быть готовым к конкуренции за место в составе “мерсисайдцев”.

Отметим, что Мело перешел в “Ливерпуль” 1 сентября на правах годовой аренды с “Ювентуса”. Сейчас в его активе всего 13 минут в футболке "мерсисайдцев" – он сыграл 13 минут в поединке Лиги чемпионов против "Наполи".

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В статье: Ливерпуль Артур Мело
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Источник:
Fabrizio Romano

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