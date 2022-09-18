Отдал манишку прямо в руки. Холанд на тренировке Ман Сити проявил уважение к клубному работнику

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд проявил свои положительные человеческие качества во время недавней тренировки своего клуба.

После завершения работы на поле все партнеры норвежца снимали манишки и просто бросали в сторону собиравшего их работника. Холанд в то же время подошел к нему и отдал прямо в руки.

Работник улыбнулся и благодарно похлопал норвежского нападающего по спине.