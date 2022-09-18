Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отдал манишку прямо в руки. Холанд на тренировке Ман Сити проявил уважение к клубному работнику
Одно простое действие может многое сказать о человеке
Фото: Getty Images
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд проявил свои положительные человеческие качества во время недавней тренировки своего клуба.
После завершения работы на поле все партнеры норвежца снимали манишки и просто бросали в сторону собиравшего их работника. Холанд в то же время подошел к нему и отдал прямо в руки.
Работник улыбнулся и благодарно похлопал норвежского нападающего по спине.
Erling Haaland is a sound lad isn’t he? pic.twitter.com/47BiY3UJsn— EPL Bible (@EPLBible) September 17, 2022
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шанс Карпат на лидерство и встреча соседей на Полтавщине. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
- Альварес победил Головкина единогласным решением судей
- Сон догнал Роналду по количеству хет-триков в АПЛ, но до рекорда еще далеко
- Вынужденная мера. Клуб Миколенко подписал экс-голкипера Лестера
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
Новости по теме
- 19:11 Зарубежные Фердинанд: Если Манчестер Сити выиграет Лигу чемпионов, то Холанд возьмет Золотой мяч в 2023 году
- 17:37 Зарубежные Эрлинг Холанд достиг отметки в 100 клубных голов за 99 матчей после перехода из Зальцбурга
- 16:59 Зарубежные Еще один мяч Холанда. Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3. Обзор матча и видео голов
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Оlegуurсhak (Хмельницький)
18.09.2022 в 11:26
Ответить
0
-1
vgolovan (полтава)
18.09.2022 в 11:45
Ответить
+1
0