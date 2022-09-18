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Отдал манишку прямо в руки. Холанд на тренировке Ман Сити проявил уважение к клубному работнику

Англия
(1 голосов)

Одно простое действие может многое сказать о человеке

Отдал манишку прямо в руки. Холанд на тренировке Ман Сити проявил уважение к клубному работнику

Фото: Getty Images

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд проявил свои положительные человеческие качества во время недавней тренировки своего клуба.

После завершения работы на поле все партнеры норвежца снимали манишки и просто бросали в сторону собиравшего их работника. Холанд в то же время подошел к нему и отдал прямо в руки.

Работник улыбнулся и благодарно похлопал норвежского нападающего по спине.

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В статье: Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Комментарии (2)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
18.09.2022 в 11:26
Представляю сколько времени было бы потеряно, если каждый раз выстраивалась очередь из игроков отдать что-либо лично в руки.
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0
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vgolovan (полтава)
18.09.2022 в 11:45
если ты дебил то не обизательно об этом всем расказывать
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