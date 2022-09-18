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Де Брюйне догнал Джеррарда по количеству ассистистов в АПЛ, проведя в два раза меньше сезонов в Англии
Впечатляюще
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем поединке чемпионата Англии против "Вулверхэмптона" Кевин Де Брюйне дважды ассистировал партнерам: сначала с его передачи забил Грилиш, а затем Фоден.
Для бельгийца эти ассисты стали 91-м и 92-м в АПЛ. Таким образом, он догнал легенду "Ливерпуля" Стивена Джеррарда. Вместе они расположились на седьмой строчке в рейтинге ассистентов за всю историю лиги.
Интересно, что Де Брюйне провел на 287 поединков меньше англичанина – 217 против 504.
Отметим, что Кевин записал в свой актив 91 ассист в составе “Манчестер Сити”, и еще одну результативную передачу за “Челси”. Он провел семь полноценных сезонов в Англии, три матча за “Челси” и еще семь поединков в текущем розыгрыше чемпионата. В то же время Джеррард провел 15 сезонов в АПЛ.
В частности, в этом сезоне на счету Де Брюйне шесть ассистов. По этому показателю он лидирует в чемпионате.
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