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За лондонский Арсенал дебютировал игрок 2007 года рождения. Он стал самым молодым футболистом АПЛ в истории
Он младше, чем стадион "канониров"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Брентфорд" уступил дома "Арсеналу" в рамках восьмого тура АПЛ.
Из-за переполненного лазарета главный тренер "канониров" Микель Артета был вынужден брать игроков из дубля. Благодаря этому в заявку на сегодняшний матч вошел 15-летний игрок рождения Итан Нванери.
Более того, испанский наставник выпустил его на замену. Молодой англичанин на 90+2 минуте вышел на поле вместо португальца Фабиу Виейра.
Это его дебют в первой команде. Ранее он выступал за Арсенал U-18 и U-21. Также в его активе есть матчи за сборную Англии U-16 и U-17. Итан играет на позиции атакующего полузащитника.
Это рекорд чемпионата Англии. Раньше никогда в рамках АПЛ не играл футболист младше 16 лет.
Отметим, что стадион "канониров" "Эмирейтс" старше Нванери. Арена была построена в 2006 году, а футболист родился в марте 2007-го.
Также добавим, что в лазарете Арсенала кроме Зинченко находятся Эдегор, Эльнени, Нелсон и Смит-Роу.
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