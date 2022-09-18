  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. За лондонский Арсенал дебютировал игрок 2007 года рождения. Он стал самым молодым футболистом АПЛ в истории
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

За лондонский Арсенал дебютировал игрок 2007 года рождения. Он стал самым молодым футболистом АПЛ в истории

Англия
(1 голосов)

Он младше, чем стадион "канониров"

За лондонский Арсенал дебютировал игрок 2007 года рождения. Он стал самым молодым футболистом АПЛ в истории

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Брентфорд" уступил дома "Арсеналу" в рамках восьмого тура АПЛ.

Из-за переполненного лазарета главный тренер "канониров" Микель Артета был вынужден брать игроков из дубля. Благодаря этому в заявку на сегодняшний матч вошел 15-летний игрок рождения Итан Нванери.

Более того, испанский наставник выпустил его на замену. Молодой англичанин на 90+2 минуте вышел на поле вместо португальца Фабиу Виейра.

Это его дебют в первой команде. Ранее он выступал за Арсенал U-18 и U-21. Также в его активе есть матчи за сборную Англии U-16 и U-17. Итан играет на позиции атакующего полузащитника.

Это рекорд чемпионата Англии. Раньше никогда в рамках АПЛ не играл футболист младше 16 лет.

Отметим, что стадион "канониров" "Эмирейтс" старше Нванери. Арена была построена в 2006 году, а футболист родился в марте 2007-го.

Также добавим, что в лазарете Арсенала кроме Зинченко находятся Эдегор, Эльнени, Нелсон и Смит-Роу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Брентфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде