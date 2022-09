Челси наймет спортивного директора РБ Зальцбург. Он нашел Холанда, Мане и Упамекано

Лондонский "Челси" ведет поиск нового спортивного директора клуба. Ранее сообщалось об интересе к спортдиру "ПСЖ" Луишу Кампушу.

Сейчас же инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что клуб близок к договоренности с Кристофом Фройндом из "РБ Зальцбург". По информации журналиста, "Челси" ведет переговоры с австрийским клубом о скором переходе.

Excl: Chelsea are now set to reach agreement on personal terms with Christoph Freund as new director. Talks on with Salzburg to get it signed soon ???????? #CFC



Freund, man behind top deals like Haaland, Mané, Keita, Upamecano — ideas, data, talents. He’ll work together with Potter. pic.twitter.com/Kb2mfOnFFM