АПЛ. Эвертон – Вест Хэм 1:0. Первая победа ирисок в этом чемпионате

Английская Премьер-лига, восьмой тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Выход из кризиса всегда трудная задача – это точно знают и "Эвертон", и "Вест Хэм". Перед матчем эти две команды шли рядом в турнирной таблице АПЛ, занимая четвертое и третье место с конца соответственно. Теперь расклад сил другой.

В первом тайме коллективы ничем не удивили: было много беговой работы, множество навесов с флангов. С натяжкой можно выделить разве момент, когда Боуэн протиснул на фланге Миколенко, прострелил в центр, а Коуди вынес – мяч пролетел со стойкой ворот Беговича.

HALF-TIME Everton 0-0 West Ham



An even contest that remains goalless at the break#EVEWHU pic.twitter.com/NSUBhwNyBy