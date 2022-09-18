АПЛ. Эвертон – Вест Хэм 1:0. Первая победа ирисок в этом чемпионате

Английская Премьер-лига, восьмой тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Выход из кризиса всегда трудная задача – это точно знают и "Эвертон", и "Вест Хэм". Перед матчем эти две команды шли рядом в турнирной таблице АПЛ, занимая четвертое и третье место с конца соответственно. Теперь расклад сил другой.

В первом тайме коллективы ничем не удивили: было много беговой работы, множество навесов с флангов. С натяжкой можно выделить разве момент, когда Боуэн протиснул на фланге Миколенко, прострелил в центр, а Коуди вынес – мяч пролетел со стойкой ворот Беговича.

HALF-TIME Everton 0-0 West Ham



An even contest that remains goalless at the break#EVEWHU pic.twitter.com/NSUBhwNyBy — Premier League (@premierleague) September 18, 2022

Кстати, Пикфорд не успел восстановиться и сегодня в составе "ирисок" роль первого номера играл именно Асмир. И выполнил ее достаточно даже неплохо. Но об этом чуть позже.

Старт второй половины встречи получился очень интенсивным. Настолько, что даже удалось открыть счет: Ивоби продолжил атаку вперед на Мопе, Нил не слишком удобно принял мяч, но запустил с линии штрафной с двойничка в левый угол. Все было очень быстро - "молотобойцам" осталось только разводить руками. Первый гол Мопе за "Эвертон" в двух матчах. Исправился за поединок против "Ливерпуля".

После этого забитого игра нажала на тормоза, но затем команды снова включились. Самый опасный момент создал… или не так… "ириски" дали создать самый опасный момент Бенрахма. Алжирец абсолютно без сопротивления и давления протянул мяч метров 20 и из-за пределов штрафной мощно пробил – попал в левую штангу. Сначала Бегович стоял и смотрел на пассивность своих защитников, затем на полет мяча.

Но Асмир несколько раз спасал свою команду. В частности, это касается момента с ударом Корне, который выбежал на оперативное пространство и пробил под перекладину – боснец выручил. Также и “Эвертон” отвечал на попытки гостей отыграться: наиболее активным был Ивоби, но его дальние удары, хоть и были опасными, но в створ ворот не попадали.

Миколенко после единственного проигранного единоборства в первом тайме прекрасно отыграл в защите заключительный отрезок матча и хорошо подключался к атакам. Правда, он уже не бежит вперед так интенсивно, как раньше – схема с двумя центрбеками требует, чтобы он оставался позади.

Теперь "Эвертон" 13-й в турнирной таблице, а вот "Вест Хэм" остается на 18-м месте. Если об увольнении Лэмпарда говорят регулярно, то уже нужно начинать разговоры об отставке Мойеса. Возможно, это его заставит на какие-то кардинальные действия. Есть большие сомнения, что кардинальность в виде зоны вылета нравятся боссам "молотобойцев".

Эвертон – Вест Хэм 1:0

Гол: Нил Мопе 53

Эвертон: Бегович – Паттерсон, Коуди, Тарковски, Миколенко – Гуе, Онана, Ивоби – Грей (Дукуре 81), Мопе (Рондон 89), Гордон (Макнил 75)

Вест Хэм: Фабянский – Керер, Зума, Крессвелл – Цоуфал, Соучек, Райс, Форнальс (Корне 62) – Боуэн, Пакета (Бенрахма 62), Антонио (Скамакка 70)

Предупреждения: Коуди 28, Гордон 62, Макнил 90+4 – Скамакка 90+5