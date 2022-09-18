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Эвертон - Вест Хэм 1:0. Обзор матча и видео гола

Англия
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Миколенко отыграл весь поединок

Эвертон - Вест Хэм 1:0. Обзор матча и видео гола

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В рамках 8-го тура АПЛ "Эвертон" дома минимально обыграл лондонский "Вест Хэм". Победу подопечным Фрэнка Лэмпарда принес гол французского форварда Нила Мопе в начале второго тайма. Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел на этот поединок в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

Английская Премьер-лига, восьмой тур

Эвертон – Вест Хэм 1:0

Гол: Нил Мопе 53

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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