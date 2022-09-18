Брентфорд - Арсенал 0:3. Обзор матча и видео голов

В рамках 8-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" на выезде уверенно обыграл "Брентфорд". Подопечные Микеля Артеты дважды расписались в воротах гостей в первом тайме, а третий мяч забили в начале второй половины встречи. Украинский защитник "пушкарей" Александр Зинченко не попал в заявку на эту игру.

АПЛ, 8-й тур

Стадион: "Брентфорд Коммьюнити" (Лондон)

"Брентфорд" – "Арсенал" 0:3

Голы: Салиба (17), Жезус (28), Виейра (49)