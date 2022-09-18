  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Брентфорд - Арсенал 0:3. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брентфорд - Арсенал 0:3. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Канониры лидируют в АПЛ

Брентфорд - Арсенал 0:3. Обзор матча и видео голов

Premier League Twitter

Новина українською

В рамках 8-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" на выезде уверенно обыграл "Брентфорд". Подопечные Микеля Артеты дважды расписались в воротах гостей в первом тайме, а третий мяч забили в начале второй половины встречи. Украинский защитник "пушкарей" Александр Зинченко не попал в заявку на эту игру.

АПЛ, 8-й тур

Стадион: "Брентфорд Коммьюнити" (Лондон)

"Брентфорд" – "Арсенал" 0:3

Голы: Салиба (17), Жезус (28), Виейра (49)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Брентфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде