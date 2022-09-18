Лэмпард: Эта победа не заставила долго ждать. Эти три очка придадут нам уверенности

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над "Вест Хэмом" в матче 8-го тура АПЛ.

"Это победа (прим. - первые три очка "ирисок" в этом сезоне чемпионата) не заставила себя долго ждать. Возможно, мы уже заслужили ее где-то в этом сезоне, но она не приходила. В последнее время нас было трудно обыграть, но у нас не было этого преимущества перед воротами соперника.

Похоже, что это заслуженная победа, она приближалась к нам. Мы работаем для этого, и ребята заслужили ее. Новые игроки хорошо осваиваются и мы станем лучше.

Самое главное — это три очка, которые придадут нам уверенности перед международным перерывом", - рассказал наставник "ирисок".