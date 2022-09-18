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Лэмпард: Эта победа не заставила долго ждать. Эти три очка придадут нам уверенности
Коуч "ирисок" о победе над "молотобойцами"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал
"Это победа (прим. - первые три очка "ирисок" в этом сезоне чемпионата) не заставила себя долго ждать. Возможно, мы уже заслужили ее где-то в этом сезоне, но она не приходила. В последнее время нас было трудно обыграть, но у нас не было этого преимущества перед воротами соперника.
Похоже, что это заслуженная победа, она приближалась к нам. Мы работаем для этого, и ребята заслужили ее. Новые игроки хорошо осваиваются и мы станем лучше.
Самое главное — это три очка, которые придадут нам уверенности перед международным перерывом", - рассказал наставник "ирисок".
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