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Лэмпард: Эта победа не заставила долго ждать. Эти три очка придадут нам уверенности

Англия
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Коуч "ирисок" о победе над "молотобойцами"

Лэмпард: Эта победа не заставила долго ждать. Эти три очка придадут нам уверенности

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над "Вест Хэмом" в матче 8-го тура АПЛ.

"Это победа (прим. - первые три очка "ирисок" в этом сезоне чемпионата) не заставила себя долго ждать. Возможно, мы уже заслужили ее где-то в этом сезоне, но она не приходила. В последнее время нас было трудно обыграть, но у нас не было этого преимущества перед воротами соперника.

Похоже, что это заслуженная победа, она приближалась к нам. Мы работаем для этого, и ребята заслужили ее. Новые игроки хорошо осваиваются и мы станем лучше.

Самое главное — это три очка, которые придадут нам уверенности перед международным перерывом", - рассказал наставник "ирисок".

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В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
BBC

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