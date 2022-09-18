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Роберто Де Дзерби – новый главный тренер Брайтона
Карьерный прогресс экс-тренера Шахтера
Фото: lookcharms
Бывший тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби стал новым коучем "Брайтона". Команда АПЛ, находящаяся на четвертом месте в таблице, официально объявила о назначении нового главного тренера.
We are delighted to confirm the appointment of Roberto De Zerbi as the club’s new head coach! ???? pic.twitter.com/tNoNZfFaxQ— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 18, 2022
Предыдущий коуч "Брайтона", Грэм Поттер, был недавно назначен на аналогичную должность в лондонском "Челси". Как сообщалось ранее, "Брайтон" получил за расставание с тренером около 21 миллиона фунтов.
Ранее Де Дзерби успел поработать в донецком "Шахтере", а также итальянских "Сассуоло", "Беневенто", "Палермо", "Фодже" и "Дарфо Боарио". За всю карьеру ему удалось выиграть лишь два трофея: Суперкубок Украины-2021 и Кубок итальянской Серии С-2016.
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