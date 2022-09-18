Роберто Де Дзерби – новый главный тренер Брайтона

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби стал новым коучем "Брайтона". Команда АПЛ, находящаяся на четвертом месте в таблице, официально объявила о назначении нового главного тренера.

We are delighted to confirm the appointment of Roberto De Zerbi as the club’s new head coach! ???? pic.twitter.com/tNoNZfFaxQ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 18, 2022

Предыдущий коуч "Брайтона", Грэм Поттер, был недавно назначен на аналогичную должность в лондонском "Челси". Как сообщалось ранее, "Брайтон" получил за расставание с тренером около 21 миллиона фунтов.

Ранее Де Дзерби успел поработать в донецком "Шахтере", а также итальянских "Сассуоло", "Беневенто", "Палермо", "Фодже" и "Дарфо Боарио". За всю карьеру ему удалось выиграть лишь два трофея: Суперкубок Украины-2021 и Кубок итальянской Серии С-2016.