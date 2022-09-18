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Роберто Де Дзерби – новый главный тренер Брайтона

Англия
Обновлено
(2 голосов)

Карьерный прогресс экс-тренера Шахтера

Роберто Де Дзерби – новый главный тренер Брайтона

Фото: lookcharms

UA-Футбол
Новина українською

Бывший тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби стал новым коучем "Брайтона". Команда АПЛ, находящаяся на четвертом месте в таблице, официально объявила о назначении нового главного тренера.

Предыдущий коуч "Брайтона", Грэм Поттер, был недавно назначен на аналогичную должность в лондонском "Челси". Как сообщалось ранее, "Брайтон" получил за расставание с тренером около 21 миллиона фунтов.

Ранее Де Дзерби успел поработать в донецком "Шахтере", а также итальянских "Сассуоло", "Беневенто", "Палермо", "Фодже" и "Дарфо Боарио". За всю карьеру ему удалось выиграть лишь два трофея: Суперкубок Украины-2021 и Кубок итальянской Серии С-2016.

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В статье: Шахтер (Донецк) Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Комментарии (2)
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Andrumas (Düsseldorf)
18.09.2022 в 22:51
Теперь Брайтон главный претендент на вылет
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
18.09.2022 в 22:18
Ппц Брайтону)
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