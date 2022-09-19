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"Он показал себя в Италии и Украине". В Брайтоне оценили назначение Де Дзерби
Итальянец будет работать в Англии
фото - Олександр Приходько
Технический директор "Брайтона" Дэвид Уэйр прокомментировал назначение нового тренера, которым стал экс-коуч донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.
"Роберто продемонстрировал несомненные способности в своей работе в Италии и Украине. То, чего он достиг с "Сассуоло", безусловно, выделяется.
За короткое время в "Шахтере" он добился дальнейших успехов, приведя клуб к победе в кубке и возглавив украинскую лигу, прежде чем война внезапно прервала его пребывание там.
Мы рады приветствовать Роберто и с нетерпением ждем возможности представить его нашей команде, а также оказать ему всю необходимую поддержку, чтобы представить свою тренерскую философию и помочь игрокам продолжить их блестящее начало сезона", - сказал Уэйр в комментарии пресс-службе "чаек".
За всю карьеру Де Дзерби удалось выиграть всего два трофея: Суперкубок Украины-2021 и Кубок итальянской Серии С-2016.
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