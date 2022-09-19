"Он показал себя в Италии и Украине". В Брайтоне оценили назначение Де Дзерби

Технический директор "Брайтона" Дэвид Уэйр прокомментировал назначение нового тренера, которым стал экс-коуч донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

"Роберто продемонстрировал несомненные способности в своей работе в Италии и Украине. То, чего он достиг с "Сассуоло", безусловно, выделяется.

За короткое время в "Шахтере" он добился дальнейших успехов, приведя клуб к победе в кубке и возглавив украинскую лигу, прежде чем война внезапно прервала его пребывание там.

Мы рады приветствовать Роберто и с нетерпением ждем возможности представить его нашей команде, а также оказать ему всю необходимую поддержку, чтобы представить свою тренерскую философию и помочь игрокам продолжить их блестящее начало сезона", - сказал Уэйр в комментарии пресс-службе "чаек".