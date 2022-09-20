  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед не готов удовлетворять запрос тен Хага на зимние трансферы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед не готов удовлетворять запрос тен Хага на зимние трансферы

Англия
(1 голосов)

Летом потратили в два раза больше чем хотели

Манчестер Юнайтед не готов удовлетворять запрос тен Хага на зимние трансферы

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг хочет, чтобы клуб продолжил перестраиваться этой зимой, сообщает The Athletic. В руководстве "манкунианцев" считают, что тратиться этой зимой не следует.

Пока тен Хаг хочет использовать паузу на матчи сборных, чтобы распланировать зимнее усиление, руководство "Юнайтед" не готово тратиться.

Прошлым летом клуб потратил 200 миллионов евро, что в два раза больше, чем то, сколько ожидали потратить до открытия трансферного окна. Таким образом, трансферный бюджет команды на зиму будет сильно ограничен.

Отмечается, что руководство сейчас планирует следующее летнее трансферное окно, когда ожидается очередное крупное вливание средств в обновление состава.

Напомним, что прошлым летом в "Манчестер Юнайтед" пришли Лисандро Мартинес, Тирелл Маласия, Карлос Каземиро, Кристиан Эриксен и Энтони.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
theathletic.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде