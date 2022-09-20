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Манчестер Юнайтед не готов удовлетворять запрос тен Хага на зимние трансферы
Летом потратили в два раза больше чем хотели
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг хочет, чтобы клуб продолжил перестраиваться этой зимой, сообщает The Athletic. В руководстве "манкунианцев" считают, что тратиться этой зимой не следует.
Пока тен Хаг хочет использовать паузу на матчи сборных, чтобы распланировать зимнее усиление, руководство "Юнайтед" не готово тратиться.
Прошлым летом клуб потратил 200 миллионов евро, что в два раза больше, чем то, сколько ожидали потратить до открытия трансферного окна. Таким образом, трансферный бюджет команды на зиму будет сильно ограничен.
Отмечается, что руководство сейчас планирует следующее летнее трансферное окно, когда ожидается очередное крупное вливание средств в обновление состава.
Напомним, что прошлым летом в "Манчестер Юнайтед" пришли Лисандро Мартинес, Тирелл Маласия, Карлос Каземиро, Кристиан Эриксен и Энтони.
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