Спортивный директор Зальцбурга отказался от работы в Челси. Синие нашли замену в Байере

Спортивный директор "Зальцбурга" Кристоф Фройнд заявил, что не будет работать в "Челси". "Синие" рассматривают кандидатуру на аналогичной должности в "Байере" – Тима Штайдтена.

Фройнд выступил с заявлением на официальном сайте "Зальцбурга":

"Как я уже подтверждал в интервью, мной интересовался "Челси". приглашение от такого большого клуба не только делает честь мне и работе ФК "Ред Булл Зальцбург", но и, конечно, также представляет собой обстоятельство, которое требует персонального рассмотрения. Но я пришел к выводу, что в "Ред Булл Зальцбург" мне будет лучше всего и что о переменах для меня не может быть и речи.

Сейчас у нас очень напряженный этап, и нам предстоит выполнить важные задачи в Бундеслиге, Кубке и Лиге чемпионов – вот на чем я сосредоточен", – сказал Фройнд.