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Спортивный директор Зальцбурга отказался от работы в Челси. Синие нашли замену в Байере

Англия
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Лучше остаться дома, чем пытаться поладить с новым руководством "Челси"

Спортивный директор Зальцбурга отказался от работы в Челси. Синие нашли замену в Байере

Фото: redbullsalzburg.at

Новина українською

Спортивный директор "Зальцбурга" Кристоф Фройнд заявил, что не будет работать в "Челси". "Синие" рассматривают кандидатуру на аналогичной должности в "Байере" – Тима Штайдтена.

Фройнд выступил с заявлением на официальном сайте "Зальцбурга":

"Как я уже подтверждал в интервью, мной интересовался "Челси". приглашение от такого большого клуба не только делает честь мне и работе ФК "Ред Булл Зальцбург", но и, конечно, также представляет собой обстоятельство, которое требует персонального рассмотрения. Но я пришел к выводу, что в "Ред Булл Зальцбург" мне будет лучше всего и что о переменах для меня не может быть и речи.

Сейчас у нас очень напряженный этап, и нам предстоит выполнить важные задачи в Бундеслиге, Кубке и Лиге чемпионов – вот на чем я сосредоточен", – сказал Фройнд.

Альтернативой является директор "Байера" Тим Штайдтен. Он присоединился к "Байеру" в 2019 году и сначала занимался планированием состава. Тим стал спортивным директором клуба этим летом.

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В статье: Зальцбург (Австрия) Байер (Леверкузен) Челси (Лондон)
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Источник:
redbullsalzburg.at

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