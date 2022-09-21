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Де Дзерби вспомнил об уходе из Шахтера и озвучил свои цели в Брайтоне
Итальянский тренер начинает работать в новом клубе
Фото: ФК Шахтер
Новоиспеченный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби вспомнил свой период работы в Украине. Наставник возглавлял донецкий "Шахтер" с мая 2021 по июль 2022 годы.
"Мне было очень тяжело покидать Украину. Я выбрал "Шахтер" ради игроков, клуба и Лиги чемпионов. Никогда не ожидал такого эпилога 24 февраля. Украинский народ и мои игроки, что я могу сделать, так это продолжать работать с той же страстью и тем же желанием.
АПЛ для меня - большой вызов. Я нахожусь в самой важной лиге мира, для меня это предмет гордости быть в молодом, серьезном клубе с четкими идеями, в команде, которая уже прошла проверку и дела у которой идут хорошо. Я считаю, что у меня очень талантливые игроки - "Брайтон" похож на "Сассуоло" не только по возрасту исполнителей, но и по менталитету клуба и владельцев.
Я принимаю команду, идущую на четвертом месте в АПЛ и это для меня большой стимул. Цель — улучшить прошлогодние результаты и остаться в топ-10 лиги. Команда на поле знает, что делать, у нее очень четкий стиль, но я считаю, что совершенства не существует и что всегда есть что улучшать", — сказал Де Дзерби на пресс-конференции.
Роберто заключил с "чайками" контракт на 4 года, заменив на этой должности Грэма Поттера. После 6 сыгранных матчей "Брайтон"идет 4-м в АПЛ.
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