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23-й новичок. Ноттингем Форест подписал вратаря свободным агентом
Клуб усилил вратарскую линию
Фото: nottinghamforest.co.uk
22-летний боснийский голкипер Аднан Канурич продолжит карьеру в АПЛ. Новым клубом футболиста стал "Ноттингем Форест", сообщается на официальном сайте клуба.
Переход состоялся на правах свободного агента. В конце июня у Канурича закончился контракт с боснийским клубом "Сараево", за который он провел 2 матча в Лиге конференций 2021/22.
Аднан уже имеет опыт игры в Англии. Он выступал два сезона за молодежную команду "Сток Сити". Канурич родился в Австрии и имеет боснийское гражданство, сыграв 3 матча за молодежную сборную U-21 этой страны.
Стоит отметить, что он стал 23-м новичком команды после возвращения в АПЛ.
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