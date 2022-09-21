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23-й новичок. Ноттингем Форест подписал вратаря свободным агентом

Англия
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Клуб усилил вратарскую линию

23-й новичок. Ноттингем Форест подписал вратаря свободным агентом

Фото: nottinghamforest.co.uk

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22-летний боснийский голкипер Аднан Канурич продолжит карьеру в АПЛ. Новым клубом футболиста стал "Ноттингем Форест", сообщается на официальном сайте клуба.

Переход состоялся на правах свободного агента. В конце июня у Канурича закончился контракт с боснийским клубом "Сараево", за который он провел 2 матча в Лиге конференций 2021/22.

Аднан уже имеет опыт игры в Англии. Он выступал два сезона за молодежную команду "Сток Сити". Канурич родился в Австрии и имеет боснийское гражданство, сыграв 3 матча за молодежную сборную U-21 этой страны.

Стоит отметить, что он стал 23-м новичком команды после возвращения в АПЛ.

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В статье: Ноттингем Форест (Ноттингем)
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Источник:
nottinghamforest.co.uk

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