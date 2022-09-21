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Сборная Англии презентовала новую форму
Домашний и гостевой комплекты
Фото: twitter.com/England
Национальная сборная Англии на своем официальном сайте представила новую домашнюю и выездную формы на сезон 2022/23.
Домашний гарнитур выполнен в белом цвете с добавлением синих оттенков на плечах и рукавах. Если говорить о выездном комплекте, то он представлен красного цвета с синим воротником - рукава дополнены синими вставки.
Техническим спонсором англичан является Nike. Именно в этой форме команда Гарета Саутгейта выступит на чемпионате мира-2022 в Катаре. А впервые английская команда ее примерит уже в матчах Лиги наций - против Италии (23 сентября) и Германии (26 сентября).
A fresh look for our home kit. ???? — England (@England) September 21, 2022
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Ready in red. ????— England (@England) September 21, 2022
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