Капитаны сборных Англии, Германии, Франции и ещё пяти сборных будут носить повязки OneLove на матчах ЧМ в Катаре

Капитан сборной Англии присоединился к акции OneLove ("Одна любовь"), посвященной борьбе со всеми формами дискриминации. Капитаны принявших участие национальных команд будут носить специальную цветную повязку.

Организатором стала сборная Нидерландов, к которой уже присоединилось 9 команд: Германия, Англия, Франция, Бельгия, Уэльс, Швеция, Дания, Норвегия и Швейцария.

На повязке изображено сердце с полосами разных цветов, символизирующих представителей всех слоев общества. Её капитаны будут носить во время международных матчей.

Те, кто не примет участие на ЧМ, используют повязки в матчах Лиги наций.

Таким образом, мы увидим соответствующую повязку на Кейне 23 и 26 сентября в матчах против Германии и Италии.

"Как капитаны, мы можем соперничать друг с другом на поле, но мы вместе выступаем против всех форм дискриминации. Это еще более актуально в то время, когда разграничение в обществе широко распространено. Совместное ношение повязки от имени наших команд даст четкий сигнал, когда весь мир будет наблюдать за происходящим", – сказал Кейн.

ЧМ в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.