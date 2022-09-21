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Капитаны сборных Англии, Германии, Франции и ещё пяти сборных будут носить повязки OneLove на матчах ЧМ в Катаре
Достаточно абстрактно, чтоб не возмущать катарцев
Фото: englandfootball.com
Капитан сборной Англии присоединился к акции OneLove ("Одна любовь"), посвященной борьбе со всеми формами дискриминации. Капитаны принявших участие национальных команд будут носить специальную цветную повязку.
Организатором стала сборная Нидерландов, к которой уже присоединилось 9 команд: Германия, Англия, Франция, Бельгия, Уэльс, Швеция, Дания, Норвегия и Швейцария.
На повязке изображено сердце с полосами разных цветов, символизирующих представителей всех слоев общества. Её капитаны будут носить во время международных матчей.
Те, кто не примет участие на ЧМ, используют повязки в матчах Лиги наций.
Таким образом, мы увидим соответствующую повязку на Кейне 23 и 26 сентября в матчах против Германии и Италии.
"Как капитаны, мы можем соперничать друг с другом на поле, но мы вместе выступаем против всех форм дискриминации. Это еще более актуально в то время, когда разграничение в обществе широко распространено. Совместное ношение повязки от имени наших команд даст четкий сигнал, когда весь мир будет наблюдать за происходящим", – сказал Кейн.
ЧМ в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
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