Реал, Сити и другие топ-клубы хотят себе Беллингема из Боруссии. За трансфер придется отдать больше 140 миллионов евро

"Реал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Юнайтед" и "Челси" хотят себе хавбека "Боруссии" Дортмунд Джуда Беллингема, сообщает The Athletic. За трансфер англичанина следующим летом покупателю придется выложить 150 млн. евро.

Контракт Джуда рассчитан до лета 2025-го. В его контракте нет суммы отступных и "Дортмунд" надеется продлить соглашение на улучшенных условиях.

Если же хавбек захочет уйти, то "Боруссия" будет просить 150 миллионов евро за трансфер, что сделает его самым дорогим английским футболистом.

16-летний (на то время) хавбек перешел в "Боруссию" летом 2020-го из "Бирмингема" за 25+5 миллионов евро.

В этом сезоне 19-летний полузащитник провел за "Боруссию" 10 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.