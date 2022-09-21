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Реал, Сити и другие топ-клубы хотят себе Беллингема из Боруссии. За трансфер придется отдать больше 140 миллионов евро
Золотой парень
Фото: twitter.com/BellinghamJude
"Реал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Юнайтед" и "Челси" хотят себе хавбека "Боруссии" Дортмунд Джуда Беллингема, сообщает The Athletic. За трансфер англичанина следующим летом покупателю придется выложить 150 млн. евро.
Контракт Джуда рассчитан до лета 2025-го. В его контракте нет суммы отступных и "Дортмунд" надеется продлить соглашение на улучшенных условиях.
Если же хавбек захочет уйти, то "Боруссия" будет просить 150 миллионов евро за трансфер, что сделает его самым дорогим английским футболистом.
16-летний (на то время) хавбек перешел в "Боруссию" летом 2020-го из "Бирмингема" за 25+5 миллионов евро.
В этом сезоне 19-летний полузащитник провел за "Боруссию" 10 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.
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