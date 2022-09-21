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Кьеллини: Мне жаль Магуайра. Он не обязан быть лучшим в мире только потому что за него заплатили 80 миллионов
Но не фанатам "Юнайтед"
Фото: twitter.com/ManUtd
Бывший защитник "Ювентуса" и сборной Италии, игрок "Лос Анжелес" Джорджо Кьеллини высказался о ситуации вокруг центрбека "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра. "От него слишком многого требуют", – приводит его слова The Times.
"Мне жаль Магуайра, ведь это хороший игрок. От него слишком многого требуют. Просто из-за того, что «Ман Юнайтед» заплатил за него 80 млн фунтов, он должен быть лучшим защитником мира в каждой игре? Это неправильно. Трансферная стоимость зависит от многих факторов, на которые невозможно повлиять. Эта цена – не вина игрока.
Магуайр и Стоунз – хорошая пара защитников. Окей, может быть, Магуайр – это не Рио Фердинанд, но он достаточно хорош.
Эта ситуция (свист в адрес Магуайра на матчах сборной) не идет не пользу сборной Англии. Если вы хотите выиграть чемпионат мира, то не должны иметь проблем с ключевыми игроками. А Магуайр – это точно один из ключевых игроков команды", – сказал Джорджо.
Магуайр последний год является постоянным главным героем всевозможных мемов в интернете, связанных с его неуверенной игрой. У тен Хага в "МЮ" Магуайра из основы вытеснил Лисандро Мартинес.
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