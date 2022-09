Ювентус хотел бы бесплатно подписать Канте

"Ювентус" интересуется полузащитником "Челси" Нголо Канте, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс. У француза истекает летом контракт с "синими".

Работа с трансфером француза пока не вышел на продвинутый уровень. Многие клубы, в том числе "ПСЖ", просто следят за ходом переговоров хавбека с "Челси" о новом контракте.

Juventus interest in N'Golo Kante is only superficial at this point. Lots of clubs monitoring his situation, including PSG. Juventus first enquired on Kante during dialogue surrounding then-Juve defender Matthijs de Ligt. But Max Allegri preferred Jorginho, who wasn't keen.