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Ювентус хотел бы бесплатно подписать Канте
А кто бы не хотел
Фото: twitter.com/ChelseaFC
"Ювентус" интересуется полузащитником "Челси" Нголо Канте, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс. У француза истекает летом контракт с "синими".
Работа с трансфером француза пока не вышел на продвинутый уровень. Многие клубы, в том числе "ПСЖ", просто следят за ходом переговоров хавбека с "Челси" о новом контракте.
Juventus interest in N'Golo Kante is only superficial at this point. Lots of clubs monitoring his situation, including PSG. Juventus first enquired on Kante during dialogue surrounding then-Juve defender Matthijs de Ligt. But Max Allegri preferred Jorginho, who wasn't keen.— Ben Jacobs (@JacobsBen) September 22, 2022
"Юве" уже обозначил интерес к Канте, когда "Челси" обращался к туринцам по поводу Маттейса де Лигта. Тем не менее, Аллегри хотелось подписать Жоржиньо, который в трансфере заинтересован не был.
Назначение Поттера может повлиять на ситуацию с новым контрактом француза. Новый главный тренер "синих" большой фанат таланта полузащитника.
Усложняет же ситуацию то, что 31-летний хавбек один из самых высокооплачиваемых игроков команды.
В этом сезоне Нголо провел за "Челси" 2 матча и не отличился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 40 миллионов евро.
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