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Ювентус хотел бы бесплатно подписать Канте

Англия
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А кто бы не хотел

Ювентус хотел бы бесплатно подписать Канте

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

"Ювентус" интересуется полузащитником "Челси" Нголо Канте, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс. У француза истекает летом контракт с "синими".

Работа с трансфером француза пока не вышел на продвинутый уровень. Многие клубы, в том числе "ПСЖ", просто следят за ходом переговоров хавбека с "Челси" о новом контракте.

"Юве" уже обозначил интерес к Канте, когда "Челси" обращался к туринцам по поводу Маттейса де Лигта. Тем не менее, Аллегри хотелось подписать Жоржиньо, который в трансфере заинтересован не был.

Назначение Поттера может повлиять на ситуацию с новым контрактом француза. Новый главный тренер "синих" большой фанат таланта полузащитника.

Усложняет же ситуацию то, что 31-летний хавбек один из самых высокооплачиваемых игроков команды.

В этом сезоне Нголо провел за "Челси" 2 матча и не отличился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 40 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Нголо Канте
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