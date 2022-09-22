Ювентус хотел бы бесплатно подписать Канте

"Ювентус" интересуется полузащитником "Челси" Нголо Канте, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс. У француза истекает летом контракт с "синими".

Работа с трансфером француза пока не вышел на продвинутый уровень. Многие клубы, в том числе "ПСЖ", просто следят за ходом переговоров хавбека с "Челси" о новом контракте.

Juventus interest in N'Golo Kante is only superficial at this point. Lots of clubs monitoring his situation, including PSG. Juventus first enquired on Kante during dialogue surrounding then-Juve defender Matthijs de Ligt. But Max Allegri preferred Jorginho, who wasn't keen. — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 22, 2022

"Юве" уже обозначил интерес к Канте, когда "Челси" обращался к туринцам по поводу Маттейса де Лигта. Тем не менее, Аллегри хотелось подписать Жоржиньо, который в трансфере заинтересован не был.

Назначение Поттера может повлиять на ситуацию с новым контрактом француза. Новый главный тренер "синих" большой фанат таланта полузащитника.

Усложняет же ситуацию то, что 31-летний хавбек один из самых высокооплачиваемых игроков команды.

В этом сезоне Нголо провел за "Челси" 2 матча и не отличился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 40 миллионов евро.