Сака – игрок года в сборной Англии

Хавбек "Арсенала" Букайо Сака стал лучшим игроком сборной Англии в сезоне-21/22. Деклан Райс из "Вест Хэма" второй.

Третье место, согласно голосованию болельщиков, занял Харри Кейн.

"Для меня это особая честь, и я очень благодарен всем, кто проголосовал. Господь – велик", – написал Букайо в твиттере.

Если началом сезона 21/22 в сборной считать перенесенный Евро-2020, то за этот период Сака провел за Англию 13 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

England Men’s Player of the Year ????????

This is a such a special honour for me and I’m very grateful to everyone who voted.

God is Great ! pic.twitter.com/5T6kPCQPmp — Bukayo Saka (@BukayoSaka87) September 23, 2022

21-летнего полузащитника портал Transfermarkt оценивает в 70 миллионов евро.