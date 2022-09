Сака – игрок года в сборной Англии

Хавбек "Арсенала" Букайо Сака стал лучшим игроком сборной Англии в сезоне-21/22. Деклан Райс из "Вест Хэма" второй.

Третье место, согласно голосованию болельщиков, занял Харри Кейн.

Если началом сезона 21/22 в сборной считать перенесенный Евро-2020, то за этот период Сака провел за Англию 13 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

England Men’s Player of the Year ????????

This is a such a special honour for me and I’m very grateful to everyone who voted.

God is Great ! pic.twitter.com/5T6kPCQPmp