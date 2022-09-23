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Сака – игрок года в сборной Англии
Голосовали болельщики
Фото: twitter.com/BukayoSaka87
Хавбек "Арсенала" Букайо Сака стал лучшим игроком сборной Англии в сезоне-21/22. Деклан Райс из "Вест Хэма" второй.
Третье место, согласно голосованию болельщиков, занял Харри Кейн.
"Для меня это особая честь, и я очень благодарен всем, кто проголосовал. Господь – велик", – написал Букайо в твиттере.
Если началом сезона 21/22 в сборной считать перенесенный Евро-2020, то за этот период Сака провел за Англию 13 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
England Men’s Player of the Year ????????— Bukayo Saka (@BukayoSaka87) September 23, 2022
This is a such a special honour for me and I’m very grateful to everyone who voted.
God is Great ! pic.twitter.com/5T6kPCQPmp
21-летнего полузащитника портал Transfermarkt оценивает в 70 миллионов евро.
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