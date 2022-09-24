Саутгейт: Сложно критиковать матч с Италией. Не могу сказать, почему мы не забиваем

Гарет Саутгейт поделился впечатлениями после поражения сборной Англии от команды Италии (0:1):

"Мне сложно критиковать нашу игру. Ведь мы больше владели мячом, нанесли больше ударов, больше били в створ ворот. Большую часть матча мы играли очень хорошо. Не получилось справиться в обороне в решающий момент.

У нас были ситуации, когда нужно было реализовать шанс в нападении, но качество реализации оставляло желать лучшего.

Все в конечном итоге отреагируют на результат на табло. Но я считаю, что мы как команда можем извлечь позитив из этого матча. Много футболистов показали хорошую индивидуальную игру. На мой взгляд, показанная нами игра – это шаг в правильном направлении.

Трудно сказать, почему мы не забиваем. Мы идем в правильные зоны, создаем моменты, но не хватает завершающего удара. Я понимаю реакцию на итоговый счет", – сказал Саутгейт.