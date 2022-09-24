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Саутгейт: Сложно критиковать матч с Италией. Не могу сказать, почему мы не забиваем
Однако, есть и позитивные стороны
Фото: englandfootball.com
Гарет Саутгейт поделился впечатлениями после поражения сборной Англии от команды Италии (0:1):
"Мне сложно критиковать нашу игру. Ведь мы больше владели мячом, нанесли больше ударов, больше били в створ ворот. Большую часть матча мы играли очень хорошо. Не получилось справиться в обороне в решающий момент.
У нас были ситуации, когда нужно было реализовать шанс в нападении, но качество реализации оставляло желать лучшего.
Все в конечном итоге отреагируют на результат на табло. Но я считаю, что мы как команда можем извлечь позитив из этого матча. Много футболистов показали хорошую индивидуальную игру. На мой взгляд, показанная нами игра – это шаг в правильном направлении.
Трудно сказать, почему мы не забиваем. Мы идем в правильные зоны, создаем моменты, но не хватает завершающего удара. Я понимаю реакцию на итоговый счет", – сказал Саутгейт.
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