  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Саутгейт: Сложно критиковать матч с Италией. Не могу сказать, почему мы не забиваем
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Саутгейт: Сложно критиковать матч с Италией. Не могу сказать, почему мы не забиваем

Англия
(1 голосов)

Однако, есть и позитивные стороны

Саутгейт: Сложно критиковать матч с Италией. Не могу сказать, почему мы не забиваем

Фото: englandfootball.com

Новина українською

Гарет Саутгейт поделился впечатлениями после поражения сборной Англии от команды Италии (0:1):

"Мне сложно критиковать нашу игру. Ведь мы больше владели мячом, нанесли больше ударов, больше били в створ ворот. Большую часть матча мы играли очень хорошо. Не получилось справиться в обороне в решающий момент.

У нас были ситуации, когда нужно было реализовать шанс в нападении, но качество реализации оставляло желать лучшего.

Все в конечном итоге отреагируют на результат на табло. Но я считаю, что мы как команда можем извлечь позитив из этого матча. Много футболистов показали хорошую индивидуальную игру. На мой взгляд, показанная нами игра – это шаг в правильном направлении.

Трудно сказать, почему мы не забиваем. Мы идем в правильные зоны, создаем моменты, но не хватает завершающего удара. Я понимаю реакцию на итоговый счет", – сказал Саутгейт.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гарет Саутгейт Национальная сборная Англии Национальная сборная Италии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде