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Магуайр: Тен Хаг решил перевести меня в запас, и с тех пор команда побеждает

Англия
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Рецепт успеха очень прост

Магуайр: Тен Хаг решил перевести меня в запас, и с тех пор команда побеждает

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр высказался о критике в свой адрес с разных сторон.

"Не знаю, что говорят о моей форме, я этого не читаю. Я провел три хороших матча за сборную Англии и хорошую предсезонку летом, я чувствовал себя очень хорошо.

Главный тренер решил перевести меня в запас, и с тех пор команда побеждает. Я усердно работаю на тренировках, чтобы убедиться, что буду готов, когда получу возможность играть. Это все, что я могу сделать, чтобы попытаться помочь команде.

Я не сосредотачиваюсь на ком-либо другом и на том, что говорят люди. Я думаю, что если обо мне напишут статью обо мне, это станет громкой новостью, потому что я капитан "Манчестер Юнайтед". Вот почему они это делают – им нравятся клики и все такое. Но я поехал на Евро-2020 после того, как пропустил два месяца из-за травмы, не сыграл там всего в одном матче и попал в сборную турнира.

Что касается "заржавелости" и тому подобных вещей, я уверен, что этого не произойдет", – сказал Харри.

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
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Источник:
Talksport

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