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Эвра: У тен Хага хватило смелости посадить на скамейку Роналду и Магуайра, это громкое заявление

Англия
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Эксперт похвалил коуча за такое решение

Эвра: У тен Хага хватило смелости посадить на скамейку Роналду и Магуайра, это громкое заявление

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра похвалил Эрика тен Хага за его решения на посту тренера манкунианцев:

"Я всегда настроен позитивно, когда я говорю о "Юнайтед", я говорю от всего сердца. Первые две игры были кошмаром – поражение дома от "Брайтона" и на выезде от "Брентфорда".

Я думаю, что тен Хага одурачили, как и других предыдущих тренеров клуба: он собрал игроков на предсезонке, все выглядели так, будто они в форме, все выглядели великолепно, так что, возможно, он думал, что сможет добиться большего, чем предыдущий тренер, с теми же игроками, но это было не так.

Но я думаю, что именно после игры с "Брентфордом" он принял несколько важных решений. Это мне нравится в тен Хаге, и мы должны отдать ему должное.

Он посадил на скамейку запасных Харри Магуайра, он посадил Криштиану Роналду на скамейку запасных, он дал возможность левому защитнику Маласии, и это было громкое заявление.

Благодаря замене нескольких игроков все изменилось, и не потому, что они играли так уж плохо, но вокруг этих игроков было много негатива, и иногда от этого негатива нужно избавляться. У него хватило смелости сделать это", – сказал Патрис.

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В статье: Патрис Эвра Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Mirror

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