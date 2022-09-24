Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвра: У тен Хага хватило смелости посадить на скамейку Роналду и Магуайра, это громкое заявление
Эксперт похвалил коуча за такое решение
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра похвалил Эрика тен Хага за его решения на посту тренера манкунианцев:
"Я всегда настроен позитивно, когда я говорю о "Юнайтед", я говорю от всего сердца. Первые две игры были кошмаром – поражение дома от "Брайтона" и на выезде от "Брентфорда".
Я думаю, что тен Хага одурачили, как и других предыдущих тренеров клуба: он собрал игроков на предсезонке, все выглядели так, будто они в форме, все выглядели великолепно, так что, возможно, он думал, что сможет добиться большего, чем предыдущий тренер, с теми же игроками, но это было не так.
Но я думаю, что именно после игры с "Брентфордом" он принял несколько важных решений. Это мне нравится в тен Хаге, и мы должны отдать ему должное.
Он посадил на скамейку запасных Харри Магуайра, он посадил Криштиану Роналду на скамейку запасных, он дал возможность левому защитнику Маласии, и это было громкое заявление.
Благодаря замене нескольких игроков все изменилось, и не потому, что они играли так уж плохо, но вокруг этих игроков было много негатива, и иногда от этого негатива нужно избавляться. У него хватило смелости сделать это", – сказал Патрис.
Популярное сейчас
- Топ-матчи в Новограде и Киеве, битва аутсайдеров в Одессе и другие матчи 4-го тура Второй лиги
- ОК Юг: Россияне с использованием беспилотника применили химическое оружие
- С голом-шедевром. Германия - Венгрия 0:1. Обзор матча и видео гола
- Грилиш переспал с девушкой на вечеринке, по итогам которой Менди обвинили в изнасиловании
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет